Больше 3,2 млн на победы: Латвия выделяет рекордную сумму для спорта из средств на непредвиденные расходы

• Латвийскому олимпийскому комитету — программа подготовки Яниса Далиньша «Лос-Анджелес 2028» — 981 879 евро, а также реализация олимпийских программ подготовки — 946 350 евро;

• Латвийской федерации хоккея — подготовка и участие мужской хоккейной сборной Латвии в чемпионате мира 2026 года — 388 484 евро;

• Латвийской федерации волейбола — подготовка и участие женской и мужской волейбольных сборных Латвии в чемпионате Европы 2026 года — 396 478 евро, а также организация этапа FIVB «Beach Pro Tour Futures» в 2026 году — 93 000 евро;

• Латвийской федерации санного спорта — организация 6-го этапа Кубка мира среди юниоров — 67 237 евро;

• Латвийской федерации велосипедного спорта — организация латвийского этапа Baltic Chain Tour в 2026 году — 35 000 евро;

• Латвийской федерации бобслея и скелетона — организация этапа Кубка мира по скелетону — 25 000 евро;

• Латвийской федерации биатлона — организация Кубка IBU среди юниоров 2026 года — 69 759 евро;

• Латвийскому паралимпийскому комитету — обеспечение деятельности Паралимпийской сборной Латвии — 100 000 евро;

• Латвийской автомобильной федерации — организация 2-го этапа Чемпионата Европы по автокроссу FIA в 2025 году — 60 000 евро;

• Латвийской федерации мотоспорта — обеспечение проведения этапа чемпионата мира по мотокроссу среди экипажей мотоциклов с колясками и квадроциклов — 70 000 евро;

• Латвийской федерации гандбола — обеспечение участия юношеской сборной Латвии U-18 в квалификационном турнире чемпионата Европы — 38 080 евро.