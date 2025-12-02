Больше 3,2 млн на победы: Латвия выделяет рекордную сумму для спорта из средств на непредвиденные расходы
Кабинет министров оддержал предложение Министерства образования и науки выделить спортивным организациям дополнительное финансирование из программы государственного бюджета «Средства на непредвиденные расходы». Это обеспечит подготовку и участие сборных Латвии в значимых международных спортивных мероприятиях.
Согласно решению правительства, поддержка выделена на программу подготовки Латвийского олимпийского комитета «Лос-Анджелес 2028», участие мужской сборной Латвии по хоккею в Чемпионате мира 2026 года, подготовку женской и мужской сборных по волейболу к Чемпионату Европы, а также на организацию 6-го этапа Кубка мира среди юниоров по санному спорту.
В общей сложности, согласно решению Кабинета министров, Министерству образования и науки выделено 3 271 267 евро, которые будут направлены на следующие мероприятия:
• Латвийскому олимпийскому комитету — программа подготовки Яниса Далиньша «Лос-Анджелес 2028» — 981 879 евро, а также реализация олимпийских программ подготовки — 946 350 евро;
• Латвийской федерации хоккея — подготовка и участие мужской хоккейной сборной Латвии в чемпионате мира 2026 года — 388 484 евро;
• Латвийской федерации волейбола — подготовка и участие женской и мужской волейбольных сборных Латвии в чемпионате Европы 2026 года — 396 478 евро, а также организация этапа FIVB «Beach Pro Tour Futures» в 2026 году — 93 000 евро;
• Латвийской федерации санного спорта — организация 6-го этапа Кубка мира среди юниоров — 67 237 евро;
• Латвийской федерации велосипедного спорта — организация латвийского этапа Baltic Chain Tour в 2026 году — 35 000 евро;
• Латвийской федерации бобслея и скелетона — организация этапа Кубка мира по скелетону — 25 000 евро;
• Латвийской федерации биатлона — организация Кубка IBU среди юниоров 2026 года — 69 759 евро;
• Латвийскому паралимпийскому комитету — обеспечение деятельности Паралимпийской сборной Латвии — 100 000 евро;
• Латвийской автомобильной федерации — организация 2-го этапа Чемпионата Европы по автокроссу FIA в 2025 году — 60 000 евро;
• Латвийской федерации мотоспорта — обеспечение проведения этапа чемпионата мира по мотокроссу среди экипажей мотоциклов с колясками и квадроциклов — 70 000 евро;
• Латвийской федерации гандбола — обеспечение участия юношеской сборной Латвии U-18 в квалификационном турнире чемпионата Европы — 38 080 евро.
«Правительство сегодня поддержало предложение Министерства образования и науки направить на поддержку латвийского спорта более 3 миллионов евро. Это финансирование обеспечит латвийским спортсменам возможность готовиться и выступать на турнирах высшего уровня, а также будет способствовать развитию молодых талантов и международной узнаваемости нашей страны в сфере спорта. Для сохранения конкурентоспособной и стабильной спортивной среды в Латвии государственная поддержка является существенной. Благодарю коллег из правительства за понимание и поддержку», — подчеркнула министр образования и науки Даце Мелбарде.