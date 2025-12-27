Пропало обоняние, а потом изменился почерк: цепочка, которая может привести к неизлечимому диагнозу
Это миф, что болезнь Паркинсона касается только пожилых: на самом деле она может проявиться в любом возрасте. Иногда, особенно у молодых пациентов, свою роль играет генетика, однако на развитие этой нейродегенеративной болезни влияет сразу несколько факторов, и выделить один главный невозможно, рассказали в эфире Латвийского радио в программе «Известное в неизвестном» неврологи Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня Рамона Валанте и Криста Лаздовска.
Ожидается «эпидемия» нейродегенеративных заболеваний
Потеря обоняния и изменения почерка — одни из самых необычных возможных признаков болезни Паркинсона. В мире ею болеют более 10 миллионов человек, сообщает LSM.lv.
Болезнь Паркинсона относится к нейродегенеративным заболеваниям и сейчас считается одной из наиболее быстро распространяющихся болезней нервной системы. Она известна выраженным мышечным тремором, который со временем ухудшает как речь, так и способность выполнять повседневные задачи.
«Если говорить о нейродегенеративных заболеваниях, к которым относится и болезнь Паркинсона, то по эпидемиологическим данным в мире предполагается, что именно в этой группе болезней ожидается “эпидемия”», — отметила Валанте.
Обычно слово «эпидемия» мы используем в контексте вирусных заболеваний, которые быстро распространяются, однако все чаще этот термин применяют и к нейродегенеративным болезням.
По словам Валанте, из-за старения общества и увеличения продолжительности жизни, а также из-за того, что люди реже умирают от инфекций и сердечно-сосудистых заболеваний, нейродегенеративные болезни становятся все более частыми и распространенными в мире и в Латвии.
Лаздовска добавила: в странах, где эту тему изучают давно, статистика показывает, что 10–15 лет назад пациентов с болезнью Паркинсона было заметно меньше, чем сейчас. В Латвии болезнь диагностирована примерно у 4800 человек.
Болезнь встречается и у молодых людей
Главный фактор риска по-прежнему — возраст: чем старше человек, тем выше риск. Но это не единственный фактор. Лаздовска подчеркнула, что доказано влияние пестицидов. Например, во Франции люди, работающие в сельском хозяйстве, в отдельных случаях даже могут оформить болезнь Паркинсона как профессиональное заболевание.
Другие факторы риска, возможно, не подтверждены так же точно, но очевидно: все, что влияет на здоровье мозга, влияет и на нейродегенерацию и потенциальное развитие болезни Паркинсона. Это и состояние сердечно-сосудистой системы, и воздействие токсичных веществ, и малоподвижный образ жизни, и, конечно, генетические факторы.
При этом обе врачa подчеркнули: болеют и молодые.
«Это миф, что болезнь Паркинсона — только у людей старшего возраста. Она может проявиться в любом возрасте. У моей самой молодой пациентки первые симптомы появились в 22 года», — рассказала Валанте.
Иногда у молодых пациентов причиной может быть генетика, но чаще все не так просто: у многих молодых людей генетических патологий не находят. «В целом болезнь Паркинсона считают мультифакторной. Это значит, что на нее влияет несколько факторов, и мы не можем сказать, какой из них “главный” и что именно запустило заболевание. Пока также нет ясности, какие условия должны совпасть, чтобы развилась болезнь Паркинсона. К сожалению, она может проявиться и в 30–40 лет без генетического фона», — пояснила Валанте.
«Красный флаг» — тремор в покое
Говоря о первых симптомах, врачa признали: они могут быть разными. Болезнь Паркинсона можно представить как «зонт», под которым у разных людей будут свои сочетания симптомов, но есть ключевые признаки, по которым врачи ориентируются. По словам Лаздовской, самый важный базовый симптом — замедленность: человек становится медленнее.
Врачи в первую очередь оценивают, не снизилась ли скорость движений. При этом сами пациенты замечают это по-разному. Кто-то ощущает изменения в ходьбе — становится меньше темп и длина шага. Кто-то замечает это в бытовых действиях: например, на приготовление омлета уходит больше времени, потому что руки становятся все более медленными.
Замедленность — основной симптом, к которому присоединяются другие, например тремор в покое. Лаздовска пояснила: если руки дрожат при сильном волнении, это не повод для тревоги, но дрожание в состоянии покоя может быть значимым признаком.
«Тремор в покое часто вообще нигде больше не встречается. Это “красный флаг” болезни Паркинсона. Человек спокойно сидит, ничего не делает, кладет руки на колени и смотрит телевизор, а у одной руки дрожит большой палец или часть кисти», — объяснила Лаздовска.
Еще один симптом — мышечная скованность. Люди жалуются на «зажатые» мышцы и ощущение, будто тело словно в ловушке — напряженное, скованное. Это может вызывать боль и дискомфорт.
Если говорить о классической болезни Паркинсона, то вначале симптомы чаще односторонние — проявляются с одной стороны тела (например, в правой руке и правой ноге). Затем, по мере прогрессирования, подключается и другая сторона, отметила Лаздовска.
Симптомы нужно наблюдать минимум три года
Болезнь Паркинсона развивается медленно и постепенно. То, что один раз не получилось ловко почистить картофель, само по себе ни о чем не говорит, подчеркнула Валанте: при Паркинсоне изменения движений подкрадываются незаметно и становятся постоянными.
«Люди рассказывают, что сначала чуть-чуть, а потом все чаще начинают замечать, что движение выполняется как-то иначе. И замедленность тоже не означает, что мы внезапно в один момент становимся очень медленными — человек начинает чувствовать, что двигается по-другому», — рассказала Валанте.
Если это единичные случаи, переживать не стоит: все могут травмироваться, перегрузить мышцы, устать и временно двигаться медленнее. «Если человек приходит к врачу и говорит, что это началось месяц назад, врач не имеет права утверждать, что это болезнь Паркинсона. Мы оценим состояние, будем держать это в уме, но чтобы установить болезнь Паркинсона, симптомы должны сохраняться как минимум три года», — подчеркнула Лаздовска.
В то же время врачa отметили: обратиться к врачу точно стоит тогда, когда симптомы или их сочетание начинают мешать в повседневной жизни — потому что болезнь Паркинсона сама не пройдет и со временем проявления будут усиливаться. В течение этих трех лет, пока симптомы наблюдают и оценивают, состояние называют паркинсонизмом. И только затем официально ставят диагноз «болезнь Паркинсона».
На вопрос, не слишком ли это поздно, Валанте ответила: увы, ни одно нейродегенеративное заболевание, включая болезнь Паркинсона, нельзя вылечить полностью. Лекарства и действия помогают поддерживать качество жизни, но не «излечить», поэтому «упустить» то, что невозможно вылечить, нельзя.