Пропало обоняние, а потом изменился почерк: цепочка, которая может привести к неизлечимому диагнозу

Иногда у молодых пациентов причиной может быть генетика, но чаще все не так просто: у многих молодых людей генетических патологий не находят. «В целом болезнь Паркинсона считают мультифакторной. Это значит, что на нее влияет несколько факторов, и мы не можем сказать, какой из них “главный” и что именно запустило заболевание. Пока также нет ясности, какие условия должны совпасть, чтобы развилась болезнь Паркинсона. К сожалению, она может проявиться и в 30–40 лет без генетического фона», — пояснила Валанте.