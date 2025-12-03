В Риге строят крупнейший в Балтике шопинг-квартал интерьера - готовьтесь к новому опыту покупок
В Риге появится квартал Aura — крупнейший центр интерьера, дизайна и товаров для дома во всей Балтике. Более 60 брендов и поставщиков разместятся на площади почти 16 000 м², а третья очередь добавит ещё 7000 м².
Проект инвестирован на 25 миллионов евро, а финансирование обеспечивает Bigbank. Особенность Aura — формат open-air: отдельные магазины с парковкой у каждого входа, как в США и Австралии. Идеально для тех, кто ищет конкретную мебель или дизайн-решение.
Разработчик квартала, эстонский предприниматель Евгений Подъячев, уверен:
«Я вижу, что Латвия — следующий этап развития Балтики, страна готова к росту, а рынок интерьера здесь имеет огромный потенциал. Считаю, что латвийский рынок интерьера и мебели в ближайшие 3–5 лет переживёт значительный рост».
Проект создаётся по высоким экологическим стандартам: солнечные панели, зарядки для электромобилей, зоны сортировки отходов и экологичные материалы.
Первая очередь откроется уже в марте–апреле 2026 года, вторая — через несколько месяцев. Уже сейчас первая очередь почти полностью арендована, что говорит о большом интересе компаний. Aura обещает стать местом, где шопинг для дома превращается в настоящее удовольствие!