В Риге строят крупнейший в Балтике шопинг-квартал интерьера - готовьтесь к новому опыту покупок

Первая очередь откроется уже в марте–апреле 2026 года, вторая — через несколько месяцев. Уже сейчас первая очередь почти полностью арендована, что говорит о большом интересе компаний. Aura обещает стать местом, где шопинг для дома превращается в настоящее удовольствие!