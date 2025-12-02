Зима, пироги и лишний вес: как остаться в том же размере, не отказываясь от вкусного

Более рабочая стратегия — встроить сладкое в систему. Десерт после основного приема пищи менее опасен, чем печенье на голодный желудок. Когда организм уже получил белок и сложные углеводы, резких скачков сахара в крови будет меньше, а значит, меньше и желание съесть еще и еще. Можно договориться с собой о разумной норме: один небольшой десерт в день, несколько квадратиков шоколада, но не плитка.