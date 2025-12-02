Новые схемы обмана: мошенники требуют деньги за "проверку счетчиков" Sadales tīkls или Latvenergo

Sadales tīkls напоминает, что электросчетчики чаще всего находятся в общих помещениях и, если бы была необходима их замена или обслуживание, работнику не было бы нужды заходить в жилье. Однако нужно учитывать, что даже если счетчик расположен снаружи, злоумышленники могут использовать разные предлоги, чтобы все же попасть в дом. Например, скажут, что требуется присутствие клиента для оплаты услуги или подписания документов о замене счетчика.