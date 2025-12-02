Новые схемы обмана: мошенники требуют деньги за "проверку счетчиков" Sadales tīkls или Latvenergo
В Латвии участились случаи мошенничества: злоумышленники представляются сотрудниками Sadales tīkls или Latvenergo, требуют наличные за "замену счетчика" и пытаются попасть в жилье, используя поддельные удостоверения.
В Латвии продолжают активно действовать мошенники, выдавая себя за сотрудников Sadales tīkls или Latvenergo в связи с заменой или проверкой электросчетчиков. Если раньше они в основном говорили по-русски, пытаясь попасть в жилье, то теперь мошенники все чаще звонят и разговаривают по-латышски, настаивая на замене или обслуживании счетчика и требуя подготовить наличные для оплаты услуги. Не исключено, что мошенники подготовили также поддельные удостоверения сотрудников, чтобы усилить доверие.
Одна из схем мошенничества такова: о время телефонного звонка клиента информируют, что в течение часа прибудут по месту жительства, чтобы заменить (или проверить) счетчик, и предупреждают, что услугу нужно будет оплатить наличными, призывая заранее подготовить деньги. Чтобы создать видимость надежности, мошенники предлагают клиентам проверить личность «работника», попросив того предъявить удостоверение, которое, разумеется, поддельное.
Sadales tīkls напоминает, что электросчетчики чаще всего находятся в общих помещениях и, если бы была необходима их замена или обслуживание, работнику не было бы нужды заходить в жилье. Однако нужно учитывать, что даже если счетчик расположен снаружи, злоумышленники могут использовать разные предлоги, чтобы все же попасть в дом. Например, скажут, что требуется присутствие клиента для оплаты услуги или подписания документов о замене счетчика.
Sadales tīkls напоминает, что, если требуется визит сотрудника, клиенты заранее информируются об этом. За замену счетчика или плановое обслуживание платить не нужно, и в большинстве случаев присутствие клиента не требуется (за исключением редких случаев, когда счетчик находится на внутренней территории клиента). У работников должны быть удостоверения, а передвигаются они на маркированных автомобилях с логотипом предприятия.
Получивших подозрительный звонок жителей призывают немедленно связаться с Sadales tīkls по информационному телефону 8403, для того чтобы удостовериться в личности сотрудника. О новых мошеннических схемах предприятие особенно просит предупреждать пожилых членов семьи.