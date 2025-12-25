Рождественский сюрприз от принцессы Кэтрин: в Виндзоре показали то, что до последнего держали в секрете
В рождественской службе Together at Christmas, которую подготовила принцесса Кэтрин, в этом году появился неожиданный личный эпизод. Его заранее сняли в Виндзорском замке и показали в эфире в канун Рождества — и именно он стал одним из самых обсуждаемых моментов программы.
Принцесса Шарлотта идет по стопам матери: она продемонстрировала свои музыкальные способности, исполнив фортепианный дуэт с принцессой Уэльской. Особенный момент между матерью и дочерью был заранее записан на прошлой неделе во впечатляющем Внутреннем зале Виндзорского замка и показан в рождественской службе гимнов Кейт Together at Christmas, которая вышла в эфир в канун Рождества на ITV.
Улыбающаяся Шарлотта была одета в вязаный топ с воротничком, клетчатую юбку и с золотым бантом в волосах. Рядом с ней сидела мама в зеленом бархатном платье. Они исполнили пьесу Holm Sound — фортепианный дуэт, в котором Кейт играла только левой рукой, а Шарлотта — правой. Произведение написал шотландский музыкант Эрланд Купер; оно было создано для его матери, которую тоже зовут Шарлотта. Купер родом с Оркнейских островов и известен тем, что черпает вдохновение в природе и теме связи между людьми — мотивах, особенно важных для принцессы Уэльской. Его пригласили в Виндзорский замок наблюдать за съемками, и он даже давал советы королевскому дуэту между дублями.
Кейт, у которой есть сертификат Grade 3 по игре на фортепиано и Grade 5 по теории музыки, еще в 2023 году рассказывала, что Шарлотта занимается музыкой и берет уроки фортепиано. Перспективы юной принцессы отмечал и знаменитый китайский пианист Ланг Ланг, с которым Кейт встретилась на Royal Variety Performance в ноябре 2023 года. Ланг Ланг рассказывал, что Кейт тепло говорила о том, как играет Шарлотта, и подбадривала дочь заниматься усерднее, говоря: «Если будешь много практиковаться, сможешь стать как он». Он выразил уверенность, что Шарлотта добьется успеха, отметив: «Думаю, она практикуется».
Это выступление стало третьим случаем, когда Кейт публично играла на фортепиано в рамках ежегодной службы Together at Christmas.
Принцесса Кэтрин и принц Уильям с детьми на рождественской службе (2025)
Принцесса Кэтрин на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве показала не официальный, а очень человеческий, теплый образ.