Рождественский сюрприз от принцессы Кэтрин: в Виндзоре показали то, что до последнего держали в секрете

Улыбающаяся Шарлотта была одета в вязаный топ с воротничком, клетчатую юбку и с золотым бантом в волосах. Рядом с ней сидела мама в зеленом бархатном платье. Они исполнили пьесу Holm Sound — фортепианный дуэт, в котором Кейт играла только левой рукой, а Шарлотта — правой. Произведение написал шотландский музыкант Эрланд Купер; оно было создано для его матери, которую тоже зовут Шарлотта. Купер родом с Оркнейских островов и известен тем, что черпает вдохновение в природе и теме связи между людьми — мотивах, особенно важных для принцессы Уэльской. Его пригласили в Виндзорский замок наблюдать за съемками, и он даже давал советы королевскому дуэту между дублями.