Представители Кремля рады, что бомбардировка союзного Ирана принесет России прибыль

«Что касается нашего бюджета, [атака на Иран] — это большой плюс», — заявил своим зрителям главный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев. Он добавил: «Если Трамп нанесет удар по иранским нефтяным месторождениям, то, как бы жестко это ни звучало, мы станем одной из немногих оставшихся стран по добыче нефти. Таким образом, мы получаем козырь в этой сложной игре», — заключил он.