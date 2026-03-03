Представители Кремля рады, что бомбардировка союзного Ирана принесет России прибыль
Несколько российских представителей выразили радость по поводу того, что из-за бомбардировки союзного Ирана вырастут цены на российскую нефть.
Военные действия против Ирана, начатые США и Израилем, привели к закрытию Ормузского пролива — узкого водного пути, соединяющего Персидский залив с открытым морем, который является одним из важнейших мировых маршрутов транзита нефти и сжиженного природного газа. Это событие вызвало спекуляции о резком росте цен на нефть, что может увеличить доходы России.
«Скоро нефть будет стоить более 100 долларов за баррель», — написал в субботу на платформе X посланник Кремля Кирилл Дмитриев. В настоящее время цена нефти Brent составляет около 73 долларов за баррель, а West Texas Intermediate торгуется примерно по 67 долларов за баррель.
Помимо закрытия Ормузского пролива, президент США Дональд Трамп взял под контроль венесуэльскую нефть, что может вынудить крупных импортеров, таких как Индия и Китай, еще больше полагаться на российские поставки, тем самым пополняя бюджет Москвы.
«Что касается нашего бюджета, [атака на Иран] — это большой плюс», — заявил своим зрителям главный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев. Он добавил: «Если Трамп нанесет удар по иранским нефтяным месторождениям, то, как бы жестко это ни звучало, мы станем одной из немногих оставшихся стран по добыче нефти. Таким образом, мы получаем козырь в этой сложной игре», — заключил он.
В прокремлевском Telegram-канале «МИГ России» также была опубликована запись: «Поднимайся, нефть, с колен!», к которой был добавлен эмодзи с молитвенно сложенными руками.
В то же время на высшем политическом уровне российские должностные лица формально выразили осуждение атаки США и Израиля на Иран. Путин в воскресенье выразил соболезнования Ирану в связи со смертью Хаменеи, назвав это «убийством, которое цинично нарушает все нормы морали человечества и международного права». Министерство иностранных дел России вновь призвало к прекращению военных действий.