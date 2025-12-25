Это снова лучший подарок: спешите купить книги на русском языке до 1 января
С 2026 года в Латвии книги и СМИ на русском языке подорожают, а значит сейчас, в канун Рождества и Нового года, стоит подумать - не хотите ли вы пополнить свою библиотеку или купить подарок близким.
Как известно, с будущего года в Латвии вступят в силу изменения в налоговом законодательстве, которые напрямую затронут рынок книг и средств массовой информации на русском. Недавно Сейм в окончательном чтении поддержал поправки, отменяющие пониженную ставку налога на добавленную стоимость для такой продукции.
В настоящее время для всех книг и прессы действует льготная ставка НДС в размере 5%. Однако с 1 января 2026 года будет введена так называемая языковая дифференциация. Пониженная ставка сохранится только для изданий на латышском, ливском языках, а также на языках стран Европейской экономической зоны, Швейцарии, ОЭСР и государств — кандидатов в ЕС. Для всех остальных языков, в том числе русского, будет применяться стандартная ставка НДС — 21%. Изменения касаются не только печатных книг и газет, но и электронных изданий, интернет-публикаций и материалов информационных агентств.
По оценке Министерства финансов, эта мера позволит ежегодно увеличить доходы государственного бюджета примерно на 1 миллион евро. При этом для читателей и покупателей последствия будут вполне ощутимыми: эксперты рынка прогнозируют рост цен на книги ориентировочно на 15–20%.
Участники книжного рынка уже предупреждают, что после Нового года стоимость русскоязычных изданий и книг на других языках, не подпадающих под льготу, заметно вырастет. Поэтому покупателям советуют не откладывать покупки.
Если вы давно присматривались к книгам для себя или в подарок близким, сейчас — самое подходящее время для покупки. До 1 января 2026 года действуют прежние цены с пониженным НДС, и это позволит существенно сэкономить. Книги остаются одним из самых универсальных и ценных подарков к Новому году и Рождеству — особенно сейчас, когда впереди ожидается неизбежное подорожание.