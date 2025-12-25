Это снова лучший подарок: спешите купить книги на русском языке до 1 января

В настоящее время для всех книг и прессы действует льготная ставка НДС в размере 5%. Однако с 1 января 2026 года будет введена так называемая языковая дифференциация. Пониженная ставка сохранится только для изданий на латышском, ливском языках, а также на языках стран Европейской экономической зоны, Швейцарии, ОЭСР и государств — кандидатов в ЕС. Для всех остальных языков, в том числе русского, будет применяться стандартная ставка НДС — 21%. Изменения касаются не только печатных книг и газет, но и электронных изданий, интернет-публикаций и материалов информационных агентств.