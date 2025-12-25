Виктор Орбан сообщил жителям Европы неприятные новости
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил возможность того, что 2025 год может стать последним мирным годом в Европе.
В интервью газете Magyar Nemzet, опубликованном в среду, Орбан отметил, что последняя большая война в Европе закончилась в 1945 году и с тех пор прошло 80 лет. "Долгое время оружие массового уничтожения сдерживало народы континента от войны. Все считали, что европейский конфликт неизбежно перерастет в мировую ядерную войну. Этот страх действовал 80 лет," - признал премьер-министр Венгрии. "Но сейчас появляется совершенно новый мир".
"Происходит перераспределение финансовой, военной и политической власти, что может даже спровоцировать войну. Военная напряженность в Европе является следствием упадка Западной Европы и Европейского Союза (ЕС)", - утверждает Виктор Орбан.
По его мнению, мы приближаемся к войне. При этом Орбан заявил, что благодаря ему на прошлой неделе удалось затормозить приближение войны, поскольку на саммите ЕС не было принято решение об использовании замороженных российских средств для финансирования Украины.
Однако приближение к войне это не остановлено, а только замедлено, сетует глава венгерского правительства, который по-прежнему придерживается пророссийского курса. "Сегодня в Европе два лагеря - сторонники войны и сторонники мира. Сейчас преимущество на стороне сил войны. Брюссель хочет войны, Венгрия хочет мира", - заявил Орбан.