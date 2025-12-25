Виктор Орбан сообщил жителям Европы неприятные новости

В интервью газете Magyar Nemzet, опубликованном в среду, Орбан отметил, что последняя большая война в Европе закончилась в 1945 году и с тех пор прошло 80 лет. "Долгое время оружие массового уничтожения сдерживало народы континента от войны. Все считали, что европейский конфликт неизбежно перерастет в мировую ядерную войну. Этот страх действовал 80 лет," - признал премьер-министр Венгрии. "Но сейчас появляется совершенно новый мир".