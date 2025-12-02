ФОТО: в Риге на Эспланаде торжественно открылся каток; со своими коньками - бесплатно

Открытие катка на Эспланаде в центре Риги (02.12.2025)
На Эспланаде официально открылся общественный каток. Рижане и гости Риги смогут наслаждаться зимними развлечениями до 1 марта.
На Эспланаде в Риге торжественно открылся общественный каток. Наслаждаться зимними радостями жители и гости столицы смогут до 1 марта. На катке доступна также аренда инвентаря.
«Сегодня уже второй год мы открываем на Эспланаде рижский общественный каток — место, которое становится популярным пунктом встречи в центре города. Каток на Эспланаде — это не только место для катания, но и пространство, где семьи, друзья и вся Рига могут быть вместе, двигаться и создавать свои зимние истории. Продолжая развивать такую городскую среду, мы укрепляем характер Риги как живого и дружелюбного людям города, одновременно способствуя активной повседневной жизни и обеспечивая доступные возможности для отдыха. Этот каток — место, где встречаются радость, движение и особая атмосфера Риги — место, где каждый может найти момент, который радует и объединяет», — сказала на открытии председатель Комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы Лайма Гейкина.
Во время мероприятия воспитанники Рижской хоккейной школы открыли каток, совершив первый круг.
Использование катка для посетителей с личным инвентарем бесплатное, в свою очередь за плату доступна аренда коньков и вспомогательного оборудования. На катке можно арендовать коньки, предназначенные для общественного катания. Стоимость аренды пары коньков для взрослых составляет 2,49 евро в час, а для детей — 2 евро.
На общественном катке также имеются отапливаемые гардеробные и удобства.
Каток будет работать до 1 марта на Эспланаде, у памятника Райнису. Планируется, что каток будет функционировать еще два сезона — 2025/2026 и 2026/2027 годов. Существенным фактором, влияющим на режим работы катка, являются метеорологические условия.
Каток открыт каждый будний день с 11:00 до 22:00 и в выходные — с 9:00 до 22:00. Просьба учитывать, что профилактическая уборка катка запланирована с 13:00 до 14:00, с 16:00 до 17:00 и с 19:00 до 20:00. В это время каток будет недоступен для посетителей.