ФОТО: в Риге на Эспланаде торжественно открылся каток; со своими коньками - бесплатно

«Сегодня уже второй год мы открываем на Эспланаде рижский общественный каток — место, которое становится популярным пунктом встречи в центре города. Каток на Эспланаде — это не только место для катания, но и пространство, где семьи, друзья и вся Рига могут быть вместе, двигаться и создавать свои зимние истории. Продолжая развивать такую городскую среду, мы укрепляем характер Риги как живого и дружелюбного людям города, одновременно способствуя активной повседневной жизни и обеспечивая доступные возможности для отдыха. Этот каток — место, где встречаются радость, движение и особая атмосфера Риги — место, где каждый может найти момент, который радует и объединяет», — сказала на открытии председатель Комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы Лайма Гейкина.