Более 70 000 путешественников проголосовали за Ригу в топе актуальных направлений Европы
Рига впервые вошла в тройку лучших рождественских направлений Европы, заняв 3-е место в рейтинге European Best Christmas Markets 2025-2026 (Лучшие европейские рождественские базарчики 2025-2026).
Рига заняла исторически высокое 3-е место в рейтинге зимнего туризма European Best Christmas Markets 2025-2026, сообщили агентству LETA в Рижском агентстве инвестиций и туризма. По данным агентства, это самый популярный в Европе обзор рождественских путешествий, который ежегодно посещают более восьми миллионов пользователей. Результаты голосования широко публикуются в Forbes, Condé Nast Traveler, National Geographic и других мировых СМИ.
Рождественская ярмарка на Домской площади (2025)
28 ноября в самом сердце Старой Риги, на Домской площади, открылась традиционная рождественская ярмарка!
В этом году в голосовании приняли участие 803 258 путешественников из 179 стран. Рига получила 72 804 голоса — как минимум на 20 000 больше, чем в прошлом году, что позволило ей обойти такие крупные города, как Вена, Париж, Мадрид и Эдинбург. По итогам голосования Рига оказалась сразу за Цюрихом, а 1-е место занял румынский город Крайова.
"Это исторический успех для Риги — впервые мы вошли в тройку лучших рождественских направлений Европы. Количество голосов подтверждает, что имя Риги становится все более узнаваемым и привлекательным на международном уровне, при том что конкуренция в этом году была особенно сильной", - отметил директор агентства Фредис Быков.
Согласно данным конкурса, наиболее активно Ригу поддерживали путешественники из Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии и Литвы. "Это соответствует нашим приоритетным туристическим рынкам", - добавил Быков.
Зажжение елки на Ратушной площади (2025)
На зажжение главной рижской рождественской елки на Ратушной площади пришло около 300 человек.
Кроме того, Рига третий год подряд получила титул Best Christmas Lights in Europe — "Лучшие рождественские огни в Европе".