Более 70 000 путешественников проголосовали за Ригу в топе актуальных направлений Европы

В этом году в голосовании приняли участие 803 258 путешественников из 179 стран. Рига получила 72 804 голоса — как минимум на 20 000 больше, чем в прошлом году, что позволило ей обойти такие крупные города, как Вена, Париж, Мадрид и Эдинбург. По итогам голосования Рига оказалась сразу за Цюрихом, а 1-е место занял румынский город Крайова.