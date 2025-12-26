Принцесса Кэтрин вышла к публике в Рождество: чем запомнился ее "шоколадный" образ в Норфолке
Принцесса Кэтрин присоединилась к британской королевской семье во время их ежегодной рождественской прогулки и богослужения в церкви Сандрингема (Норфолк). 43-летнюю принцессу сопровождали супруг принц Уильям и их трое детей — принц Джордж (12), принцесса Шарлотта (10) и принц Луи (7), а также король Карл III, королева Камилла и другие члены семьи.
Для праздничного дня принцесса Кэтрин снова выбрала любимое пальто итальянского бренда Blazé Milano — миди-пальто Lahloo Anyway в клетку «оконная рама» в насыщенных шоколадно-коричневых тонах. Эта вещь давно стала частью ее гардероба: принцесса появлялась в ней как минимум на четырех публичных мероприятиях, включая рождественские службы в Сандрингеме в прошлые годы.
Из-под пальто виднелись складки плиссированной шерстяной тартановой юбки Gucci из курортной коллекции 2019 года — тонкая игра с узорами, подчеркивающая фирменный стиль Кэтрин, где классика встречается с актуальностью.
Принцесса Шарлотта поддержала мамину «шоколадную» гамму, выбрав пальто карамельного оттенка — предполагается, что это мини-версия дизайна Catherine Walker, который Кейт часто носит.
С момента брака с принцем Уильямом в 2011 году Кейт Миддлтон стала одним из главных символов королевского стиля, особенно в праздничный период. Ее узнаваемая формула — вариативность цвета и узоров, поддержка британских дизайнеров и любовь к вневременным силуэтам — регулярно дает выверенные, продуманные образы, которые находят отклик у публики.
Ее подход к моде включает устойчивость за счет повторного использования любимых вещей, иногда спустя годы, что перекликается с традицией покойной королевы Елизаветы II выбирать яркие цвета, чтобы быть заметной в толпе. В этот раз Кэтрин сделала ставку на богатые коричневые оттенки вместо привычных красного и зеленого — и тем самым освежила рождественскую классику современным, более «взрослым» акцентом.