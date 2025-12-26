Принцесса Кэтрин вышла к публике в Рождество: чем запомнился ее "шоколадный" образ в Норфолке

Ее подход к моде включает устойчивость за счет повторного использования любимых вещей, иногда спустя годы, что перекликается с традицией покойной королевы Елизаветы II выбирать яркие цвета, чтобы быть заметной в толпе. В этот раз Кэтрин сделала ставку на богатые коричневые оттенки вместо привычных красного и зеленого — и тем самым освежила рождественскую классику современным, более «взрослым» акцентом.