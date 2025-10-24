Браже: студенты в Корее и Японии учат латышский - почему не могут жители самой Латвии?

Нет оснований считать, что люди в Латвии не могут выучить латышский язык, заявила министр иностранных дел Байба Браже в четверг в дебатах по докладу правительства перед парламентом о прогрессе в сохранении государственного языка. По ее словам, с момента вступления в должность в правительстве премьер-министра Эвики Силини в центре внимания ее и дипломатической службы находятся безопасность Латвии, экономический рост, поддержка Украины и жителей Латвии как внутри страны, так и за ее пределами.