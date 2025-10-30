ФОТО: студенты RTU получили новое "сердце" кампуса - на Кипсале открылось крупнейшее O!Bistro
28 октября группа Tiamo, одна из крупнейших компаний в сфере гостеприимства в Латвии, открыла в студенческом городке Рижского технического университета (RTU) на Кипсале (ул. Азенес, 12) крупнейшее кафе бренда O!Bistro, рассчитанное почти на 200 посадочных мест. До конца года общий объём инвестиций Tiamo grupas в этот проект может достичь 300 000 евро — средства будут направлены на развитие кондитерского цеха и улучшение зала для приёма пищи.
Кафе, расположенное в помещениях RTU, стало шестым и самым большим в сети O!Bistro. В просторном зале установлено 49 столов, а общая площадь составляет 500 квадратных метров. Студенты и гости могут выбирать блюда на линии раздачи, а также воспользоваться зоной самообслуживания, где можно быстро приобрести кофе и лёгкие закуски.
«Мы рады стать союзниками студентов в их повседневной жизни. Тёплый и сбалансированный обед повышает продуктивность — а значит, и успеваемость, и творческий потенциал. Мы хотим, чтобы новое кафе стало сердцем студенческого городка RTU, где можно в уютной атмосфере насладиться вкусной едой, набраться сил перед занятиями и восстановить энергию после экзаменов», — сказал председатель правления Tiamo grupas Томс Зукулис.
На открытии крупнейшего «O!Bistro» собрались несколько десятков гостей. Стены кафе расписали студенты Института архитектуры и дизайна RTU, создавая уютную и современную атмосферу. За музыкальное оформление события отвечал DJ Vento.
Кафе O!Bistro уже работает в Лиепае, Салдусе и Риге. В будние дни сеть предлагает обеды по программам «Полезный» и «Сытный», а также другие горячие блюда на выбор.