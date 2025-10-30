ФОТО: студенты RTU получили новое "сердце" кампуса - на Кипсале открылось крупнейшее O!Bistro

«Мы рады стать союзниками студентов в их повседневной жизни. Тёплый и сбалансированный обед повышает продуктивность — а значит, и успеваемость, и творческий потенциал. Мы хотим, чтобы новое кафе стало сердцем студенческого городка RTU, где можно в уютной атмосфере насладиться вкусной едой, набраться сил перед занятиями и восстановить энергию после экзаменов», — сказал председатель правления Tiamo grupas Томс Зукулис.