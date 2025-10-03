В Латвии ужесточат правила приема студентов и работников из третьих стран

Введение требования для всех студентов первого курса из третьих стран вносить финансовое обеспечение, которое в случае аннулирования визы или вида на жительство покроет расходы на возвращение иностранца. Это условие будет способствовать тому, чтобы на учебу в Латвию приезжали студенты, действительно имеющие целью обучение, а не, например, трудоустройство, а также станет гарантией покрытия расходов на возвращение, если учеба будет прервана.