В Латвии ужесточат правила приема студентов и работников из третьих стран
Латвия планирует существенно изменить регулирование пребывания и иммиграции граждан третьих стран. Подготовленный Министерством внутренних дел доклад для правительства предусматривает ряд нововведений.
Доклад включает план усовершенствования контроля и правового регулирования пребывания граждан третьих стран в Латвии по трем основным направлениям – учеба, занятость и другие сферы. В числе предлагаемых мер:
Введение требования для всех студентов первого курса из третьих стран вносить финансовое обеспечение, которое в случае аннулирования визы или вида на жительство покроет расходы на возвращение иностранца. Это условие будет способствовать тому, чтобы на учебу в Латвию приезжали студенты, действительно имеющие целью обучение, а не, например, трудоустройство, а также станет гарантией покрытия расходов на возвращение, если учеба будет прервана.
Пересмотр перечня организаций, чьи тесты по английскому языку приравнены к госэкзамену. Это необходимо, чтобы избежать случаев, когда в латвийские вузы на программы на английском языке принимаются студенты из третьих стран с очень слабым или практически отсутствующим знанием языка.
Чтобы снизить риск злоупотреблений, предлагается изменить порядок и не разрешать вузам приглашать вместе с бакалаврами и магистрами членов их семей. Такое право планируется оставить только для докторантов, чтобы способствовать привлечению высококвалифицированных граждан третьих стран на рынок труда Латвии.
Планируется разработать поправки к постановлению Кабинета министров от 25 апреля 2017 года № 225 «Правила о необходимых для иностранца финансовых средствах и порядке их подтверждения», установив обязанность иностранного студента (кроме первокурсников) доказать наличие достаточных средств за последние шесть месяцев либо подтвердить их с помощью финансового обеспечения в учебном заведении.
В связи с вышеописанными рисками планируется пересмотреть порядок приглашения граждан третьих стран на работу по простым профессиям.
Планируется внести изменения в Закон об иммиграции, установив запрет на приглашение иностранцев, который распространяется на всех членов правления предприятия даже в случае, если такие лица регистрируют новое предприятие. На практике наблюдаются ситуации, когда член правления после запрета регистрирует другую компанию и продолжает незаконные действия. Чтобы исключить подобные случаи, целесообразно закрепить, что запрет распространяется на все предприятия, где участвует такой руководитель.
Ксенофобия охватила всех. В Риге, как ранее сообщал Otkrito.lv, ловят нелегальных мигрантов. Пока ни один не попался.