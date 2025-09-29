Что происходит с рейдами по задержанию нелегальных мигрантов в Риге? Дума объясняет ситуацию
В Риге начались рейды по задержанию нелегальных мигрантов, инициированные политиками Национального объединения (NA), однако в обществе возникли вопросы и недопонимание: как именно проходят рейды, кто в них участвует и каковы последствия?
До середины августа этого года рижская муниципальная полиция задержала и передала Государственной пограничной службе 22 иностранных гражданина без вида на жительство. Это сопоставимо с показателями прошлого года и 2023 года (в 2024 году – 23 человека, в 2023 году – 24 человека).
В этом году среди задержанных – 6 граждан Судана, 4 из Эфиопии, по 2 из Ганы и Мали, а также по одному человеку из Алжира, Афганистана, Марокко, Узбекистана, Таджикистана, Украины, Индии и России. Изменилось и распределение по странам: если ранее большинство составляли узбеки, то в этом году преобладают африканские страны (3/4 или 72%).
Заместитель мэра Риги Эдвард Ратниекс (NA) пояснил Jauns.lv, что проблема миграции в Риге растет, и требуется более строгий подход. «За последние годы во многих странах Европы проявилась реальная ситуация и последствия миграции: рост преступности, преступления против женщин, уличные банды (например, в Швеции это молодежные банды в иммигрантских районах, где небезопасно даже для полиции). Подобные районы есть в Париже, Стокгольме, Мальме и других городах. В ряде стран политика в отношении иммигрантов ужесточается – например, в Дании, Швеции, Нидерландах, Бельгии. Шведская полиция признала, что многие проблемы связаны с последствиями миграции второго или даже третьего поколения. То же наблюдается и в других странах Европы. Поэтому Европа постепенно движется к более жестким условиям для иммигрантов», – отметил Ратниекс.
Отмечается, что рейды по нелегальной иммиграции – лишь один из механизмов контроля в Риге, и цель не в массовых задержаниях, а в том, чтобы город не стал центром нелегальной миграции.
«После обсуждения с муниципальной полицией было решено, что рейды не будут проводиться разово, на один месяц, а станут постоянной частью работы полиции. То есть скрыться на месяц и «уйти в подполье» уже не получится, так как область будет постоянно контролироваться», – подчеркнул Ратниекс.
В августе иностранцам без вида на жительство было дано время покинуть страну, а с прошлой недели муниципальная полиция начала проверки.
По словам Ратниекса, рейды не будут массовыми облавами на улицах: полиция будет работать целенаправленно, опираясь на полученную информацию и подозрительное поведение отдельных лиц. Туристы и прохожие при этом не будут затронуты.
Как известно, мэр Риги Виестурс Клейнбергс ("Прогрессивные") после пресс-конференции по вопросам нелегальной иммиграции выразил недоумение по поводу того, что вице-мэр Ратниекс, отвечающий за безопасность и порядок, не смог конкретно ответить на вопросы журналистов о целесообразности таких мероприятий. Клейнбергс подчеркнул, что нелегальная иммиграция не является приоритетом работы Рижской муниципальной полиции, и дополнительные ресурсы для этой цели выделены не будут. Он напомнил, что муниципальная полиция, Служба государственной безопасности и Министерство внутренних дел уже ежедневно проводят проверки и заботятся о безопасности общества.
Тем временем Ратниекс отметил в интервью Jauns.lv, что данные рейды подтверждают серьезность проблемы: по информации генерала Рустама Любяева, начальника пограничной службы Литвы, в этом году из Латвии в Литву или Польшу прибыли 553 мигранта, из которых 52% задержаны в Литве, а 48% – в Польше и возвращены обратно.
«Наша долгосрочная политика должна быть жесткой в вопросах иммиграции: столько, сколько приехало иммигрантов, столько же должно выехать», – сказал Ратниекс.
Также стоит отметить, что в феврале 2024 года Сейм единогласно поддержал поправку в закон «О полиции», согласно которой муниципальная полиция обязана содействовать Государственной пограничной службе в контроле за соблюдением правил въезда, пребывания, выезда и транзита иностранных граждан и лиц без гражданства.
За последние пять лет количество выданных видов на жительство гражданам Индии и Узбекистана удвоилось. В июле 2024 года действительными были 5689 разрешений для граждан Индии (против 2616 в 2020 году) и 4219 для граждан Узбекистана (против 2354 в 2020 году), что поднимает вопросы о масштабах легальной миграции.