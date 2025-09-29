Что происходит с рейдами по задержанию нелегальных мигрантов в Риге? Дума объясняет ситуацию

Заместитель мэра Риги Эдвард Ратниекс (NA) пояснил Jauns.lv, что проблема миграции в Риге растет, и требуется более строгий подход. «За последние годы во многих странах Европы проявилась реальная ситуация и последствия миграции: рост преступности, преступления против женщин, уличные банды (например, в Швеции это молодежные банды в иммигрантских районах, где небезопасно даже для полиции). Подобные районы есть в Париже, Стокгольме, Мальме и других городах. В ряде стран политика в отношении иммигрантов ужесточается – например, в Дании, Швеции, Нидерландах, Бельгии. Шведская полиция признала, что многие проблемы связаны с последствиями миграции второго или даже третьего поколения. То же наблюдается и в других странах Европы. Поэтому Европа постепенно движется к более жестким условиям для иммигрантов», – отметил Ратниекс.