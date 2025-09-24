Полиция Латвии бьет тревогу: иммигранты из "третьих стран" формируют замкнутые этнические группы

Заместитель начальника Службы государственной безопасности (СГБ) Эрикс Цинкус сообщил комиссии, что Министерство внутренних дел в настоящее время работает над информационным отчетом о мерах по пресечению миграционных рисков. Доклад будет включать предложения по внесению изменений в законы и нормативные акты, в том числе в закон об иммиграции и закон о высшем образовании.