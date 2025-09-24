Полиция Латвии бьет тревогу: иммигранты из "третьих стран" формируют замкнутые этнические группы
В Латвии наблюдается тенденция к формированию иммигрантами замкнутых этнических групп, заявил в среду представитель Управления криминальной разведки Государственной полиции Дмитрий Вегнерис на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества.
По словам полицейского, чаще всего на преступлениях попадаются представители бывших советских республик. В Европейском союзе (ЕС) под термином "третья страна" понимаются все страны, не являющиеся членами ЕС, кроме Исландии, Норвегии, Лихтенштейна или Швейцарии.
Данные, собранные полицией в период с января по конец августа, показывают, что больше всего нарушений совершают мигранты из Украины, России и Молдовы, сказал представитель полиции.
"Если говорить о странах дальнего зарубежья, то было выявлено 19 уголовных преступлений, совершенных гражданами Узбекистана. За ними следуют Азербайджан - 18 преступлений, Индия - девять, Казахстан - 55, Кыргызстан - восемь, Армения - восемь, Таджикистан - семь и Пакистан - одно", - сказал Вегнерис.
По словам Вегнериса, полиция наблюдает тенденцию к формированию закрытых этнических групп. Они постепенно увеличиваются, и "в ближайшем будущем следует ожидать последствий". По словам полицейского, латвийская система контроля за нелегальными мигрантами не до конца продумана и не всегда эффективна.
Заместитель начальника Службы государственной безопасности (СГБ) Эрикс Цинкус сообщил комиссии, что Министерство внутренних дел в настоящее время работает над информационным отчетом о мерах по пресечению миграционных рисков. Доклад будет включать предложения по внесению изменений в законы и нормативные акты, в том числе в закон об иммиграции и закон о высшем образовании.