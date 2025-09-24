Рига выходит на тропу войны: Нацобъединение инициировало антимиграционные рейды в столице

Ратниекс ранее сообщил, что с начала этого года муниципальная полиция Риги задержала и передала Пограничной охране 22 человека. В прошлом году за весь год было задержано 23 человека, а в 2023 году — 24 человека. В конце лета Ратниекс призвал нелегальных мигрантов в течение месяца покинуть Ригу и Латвию. Миграция была одной из тем, на которых НО акцентировало внимание в своей последней муниципальной избирательной кампании.