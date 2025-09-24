Рига выходит на тропу войны: Нацобъединение инициировало антимиграционные рейды в столице
С 25 сентября в Риге стартуют регулярные рейды по выявлению нелегальных мигрантов, инициированные Национальным объединением. Муниципальная полиция будет проверять места скопления, не затрагивая туристов и прохожих.
В четверг, 25 сентября, в Риге стартуют рейды по задержанию нелегальных мигрантов, предложенные политиками Национального объединения (НО). Как сообщил сегодня на пресс-конференции вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (НО), это не будет разовая акция, а регулярная и систематическая работа. Он призвал рижан, у которых есть информация или подозрения о местах скопления нелегальных мигрантов, сообщать об этом Муниципальной полиции Риги.
Ратниекс отметил, что НО продолжит работу по ограничению легальной миграции. По его мнению, необходимо добиться ситуации, при которой все мигранты, въезжающие в Латвию, затем выезжают из нее.
«Если приезжает рабочий, то после выполнения работы он должен уехать. Если приезжает студент, но через какое-то время прекращает учёбу и тоже должен уехать», — рассуждал политик.
Как подчеркнул начальник Муниципальной полиции Риги Юрис Лукас, важнейшая задача полиции — обеспечение общественного порядка и безопасности. Перед началом работы с нелегальными мигрантами полиция встретилась с компетентными учреждениями, обсудила алгоритмы действий, а также обратилась к районным ассоциациям с просьбой предоставлять информацию о потенциальных местах пребывания «нелегалов». Лукас подчеркнул, что муниципальная полиция Риги не будет останавливать людей на улицах и требовать документы у туристов. Вместо этого будут проверяться места возможного скопления нелегальных мигрантов и личности людей, которые могут находиться в Латвии нелегально.
В свою очередь, председатель Комитета Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Гиртс Лапиньш заявил, что, по мнению НО, миграция стала проблемой всего общества, поэтому партия будет работать над изменением нормативов, предлагать ввести квоты для приезжих и добиваться возможности ограничивать легальную миграцию.
Ратниекс ранее сообщил, что с начала этого года муниципальная полиция Риги задержала и передала Пограничной охране 22 человека. В прошлом году за весь год было задержано 23 человека, а в 2023 году — 24 человека. В конце лета Ратниекс призвал нелегальных мигрантов в течение месяца покинуть Ригу и Латвию. Миграция была одной из тем, на которых НО акцентировало внимание в своей последней муниципальной избирательной кампании.
Между тем начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс ранее заявил, что Ратниекс преувеличивает проблему распространённости нелегальных мигрантов в столице. Хотя в этом году в Риге муниципальная полиция задержала 22 нелегальных мигранта, Пуятс обратил внимание, что это незначительная часть от числа мигрантов, задержанных в других местах страны, или тех, кому пограничная охрана не позволила пересечь латвийско-белорусскую границу.