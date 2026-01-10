В 2025 году больше всего получателей пособия было в феврале — 35 174 человека.
VSAA опубликовало свежие данные о пособии по безработице
Государственное агентство социального страхования (VSAA) опубликовало данные по пособию по безработице.
В ноябре прошлого года средний размер пособия по безработице в Латвии составил 540,43 евро. Пособие по безработице в ноябре получили 27 337 человек. Больше всего пособий по безработице в 2025 году было выплачено в феврале - 35 174 лицам. При этом максимальный средний размер пособия был в августе, когда он составил 542,50 евро.
Пособие по безработице выплачивается не дольше восьми месяцев. Размер пособия зависит от страхового стажа и заработной платы.