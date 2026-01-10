VSAA опубликовало свежие данные о пособии по безработице

В ноябре прошлого года средний размер пособия по безработице в Латвии составил 540,43 евро. Пособие по безработице в ноябре получили 27 337 человек. Больше всего пособий по безработице в 2025 году было выплачено в феврале - 35 174 лицам. При этом максимальный средний размер пособия был в августе, когда он составил 542,50 евро.