Прощание с Имантом Фрейбергсом
ФОТО: в Рижском Домском соборе простились с мужем Вайры Вике-Фрейберги Имантом Фрейбергсом
В субботу, 10 января, в Рижском Домском соборе состоялось прощание с мужем бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги - ученым в области компьютерных наук Имантом Фрейбергсом.
Имант Фрейбергс родился 12 марта 1934 года в Валмиере. В 1944 году семья бежала в Германию, в 1948 году переехала во Францию.
Согласно общедоступной информации, Фрейбергс и Вике-Фрейберга поженились 16 июня 1960 года.
Вике-Фрейберга два раза занимала пост президента Латвии - с 1999 по 2003 год и с 2003 по 2007 год.
Фрейбергс был ученым-компьютерщиком. Он работал в Квебекском университете в Монреале, где руководил программами по информатике, был профессором в Университете Монпелье во Франции и Оксфордском университете в Англии, работал в Латвийском университете. Он также был президентом Латвийской ассоциации информационных технологий и телекоммуникаций.
Фрейбергс участвовал в работе организационного совета первого Латвийского молодежного фестиваля. Является членом Академии наук Латвии. Награжден орденом Трех звезд I степени.
Встреча Эдгара Ринкевича с Вайрой Вике-Фрейбергой и ее мужем (2024)
Встреча президента Латвии Эдгара Ринкевича с экс-президентом Латвии Вайрой Вике-Фрейбергой (1999-2007) и Имантом Фрейбергсом в Ивандской волости.