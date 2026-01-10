10 января в Рижском Домском соборе состоялось прощание с мужем бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги - ученым в области компьютерных наук Имантом Фрейбергсом.

Прощание с Имантом Фрейбергсом

ФОТО: в Рижском Домском соборе простились с мужем Вайры Вике-Фрейберги Имантом Фрейбергсом

В субботу, 10 января, в Рижском Домском соборе состоялось прощание с мужем бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги - ученым в области компьютерных наук Имантом Фрейбергсом.

Имант Фрейбергс родился 12 марта 1934 года в Валмиере. В 1944 году семья бежала в Германию, в 1948 году переехала во Францию.

Согласно общедоступной информации, Фрейбергс и Вике-Фрейберга поженились 16 июня 1960 года.

Вике-Фрейберга два раза занимала пост президента Латвии - с 1999 по 2003 год и с 2003 по 2007 год.

Фрейбергс был ученым-компьютерщиком. Он работал в Квебекском университете в Монреале, где руководил программами по информатике, был профессором в Университете Монпелье во Франции и Оксфордском университете в Англии, работал в Латвийском университете. Он также был президентом Латвийской ассоциации информационных технологий и телекоммуникаций.

Фрейбергс участвовал в работе организационного совета первого Латвийского молодежного фестиваля. Является членом Академии наук Латвии. Награжден орденом Трех звезд I степени.

Встреча президента Латвии Эдгара Ринкевича с экс-президентом Латвии Вайрой Вике-Фрейбергой и Имантом Фрейбергсом в Ивандской волости.

Встреча Эдгара Ринкевича с Вайрой Вике-Фрейбергой и ее мужем (2024)

Встреча президента Латвии Эдгара Ринкевича с экс-президентом Латвии Вайрой Вике-Фрейбергой (1999-2007) и Имантом Фрейбергсом в Ивандской волости.

Eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga ar vīru Imantu Freibergu.

Вайра Вике-Фрейберга с супругом Имантсом Фрейбергом

