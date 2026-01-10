ФОТО: в Рижском Домском соборе простились с мужем Вайры Вике-Фрейберги Имантом Фрейбергсом

Фрейбергс был ученым-компьютерщиком. Он работал в Квебекском университете в Монреале, где руководил программами по информатике, был профессором в Университете Монпелье во Франции и Оксфордском университете в Англии, работал в Латвийском университете. Он также был президентом Латвийской ассоциации информационных технологий и телекоммуникаций.