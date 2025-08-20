"Прогрессивные" против Ратниекса: охотиться за мигрантами - не дело рижских муниципалов

По ее мнению, Рижская дума не отвечает за государственную иммиграционную политику. «Мы сталкиваемся с системными последствиями, возникшими из-за многолетнего уклонения государственных институтов от решения этого вопроса по существу», — заявила она. Политик считает, что большая ответственность должна лежать на Министерстве внутренних дел, а не на Рижской муниципальной полиции, которой в условиях ограниченных ресурсов следует сосредоточиться на безопасности детей в начале учебного года, улучшении безопасности дорожного движения и поддержании порядка на крупных городских мероприятиях, например на EuroBasket 2025.