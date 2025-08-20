"Прогрессивные" против Ратниекса: охотиться за мигрантами - не дело рижских муниципалов
Рижской муниципальной полиции следует сосредоточиться на безопасности детей, а не на решении проблем миграции, считает руководитель фракции "Прогрессивные" в Рижской думе Юстине Пантелеевa.
После того как вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение) призвал нелегальных мигрантов покинуть Ригу и Латвию, так как начнутся рейды муниципальной полиции, Юстине Пантелеевa прокомментировала в социальных сетях, что «разбрасывание ультиматумами — это последний писк моды в политике».
По ее мнению, Рижская дума не отвечает за государственную иммиграционную политику. «Мы сталкиваемся с системными последствиями, возникшими из-за многолетнего уклонения государственных институтов от решения этого вопроса по существу», — заявила она. Политик считает, что большая ответственность должна лежать на Министерстве внутренних дел, а не на Рижской муниципальной полиции, которой в условиях ограниченных ресурсов следует сосредоточиться на безопасности детей в начале учебного года, улучшении безопасности дорожного движения и поддержании порядка на крупных городских мероприятиях, например на EuroBasket 2025.
Ранее сообщалось, что заместитель мэра Риги Эдвард Ратниекс во вторник на пресс-конференции заявил, что призывает нелегальных иммигрантов в течение месяца покинуть Ригу и Латвию. Ратниекс отметил, что рижане начали чувствовать себя на улицах менее безопасно, так как растет нелегальная миграция, и пообещал, что через месяц — в конце сентября — Рижская муниципальная полиция начнет масштабные рейды для выявления нелегальных мигрантов.