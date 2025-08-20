"Через месяц начнутся масштабные полицейские рейды по конкретным районам города": вице-мэр Риги обратился к нелегальным иммигрантам

На фоне гибридной войны, развязанной Россией, напряженность на приграничных территориях не утихает – по последним данным погранохраны, в этом году от проникновения в Латвию уже удержаны восемь тысяч нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть как со стороны России, так и со стороны Беларуси. Однако не всех удается задержать – многие все же попадают в Латвию, и часть из них оказывается в Риге, сообщают TV3 Ziņas.