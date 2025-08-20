"Через месяц начнутся масштабные полицейские рейды по конкретным районам города": вице-мэр Риги обратился к нелегальным иммигрантам
Муниципальная полиция в этом году в Риге задержала 22 нелегальных иммигранта, большинство из которых прибыли из африканских стран. Правоохранители обычно выходят на след нелегалов после сообщений жителей, и осенью обещаны масштабные рейды, так как есть подозрения, что число нелегальных мигрантов в городе может быть значительно больше.
На фоне гибридной войны, развязанной Россией, напряженность на приграничных территориях не утихает – по последним данным погранохраны, в этом году от проникновения в Латвию уже удержаны восемь тысяч нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть как со стороны России, так и со стороны Беларуси. Однако не всех удается задержать – многие все же попадают в Латвию, и часть из них оказывается в Риге, сообщают TV3 Ziņas.
«Типичная ситуация: жители сообщают о подозрительных лицах, а также во время повседневной работы обращается внимание на тех, кто нелегально въехал в Латвию», – объясняет начальник Рижской муниципальной полиции Юрис Лукаcс.
В этом году в Риге больше всего задержанных из Судана (6), Эфиопии (4), Ганы (2) и Мали (2). По одному – из Узбекистана, России, Алжира, Индии, Афганистана, Марокко и Таджикистана.
Мигрантов привозят как со стороны белорусской, так и российской границ, и они ищут здесь возможность остаться. На вопрос, хотят ли они работать в Латвии или страна для них лишь транзитный пункт, Лукаcс отвечает: «Сложно судить, но наши наблюдения показывают, что эти люди дезориентированы в новой среде и, по-видимому, ищут контакты со своими соотечественниками и решения, что делать дальше».
Каждый случай индивидуально рассматривает погранохрана, решая, выдворять ли мигранта на родину. Если раньше среди жителей звучали опасения по поводу подозрительных курьеров, то теперь ситуация там наладилась. «Если говорить о курьерах Bolt, Wolt, а также о тех, кто работает на стройках и в подобных сферах, то в основном у проверенных лиц есть легальные виды на жительство», – отмечает глава Рижской муниципальной полиции.
В конце сентября полиция обещает масштабные рейды. Где и когда именно – не раскрывается, чтобы перевозчики нелегалов и их покровители об этом не узнали. «Конечно, мы уделим внимание конкретным районам города, но для того, чтобы Рига была безопасной, мы даем нелегальным иммигрантам один месяц на то, чтобы исчезнуть из Риги и Латвии, поскольку через месяц начнутся масштабные полицейские рейды», – подчеркнул вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.