Не уследили! В Латвии наказаны более 20 предприятий, на которых работали мигранты

Более чем 20 предприятиям запретили нанимать рабочих-мигрантов, сообщила в интервью Латвийскому радио руководитель Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ, PMLP) Майра Розе. По ее словам, больше всего трудовых мигрантов въезжает в Латвию из Узбекистана, Беларуси и Украины. Ответственность за гастарбайтеров несет работодатель, который приглашает человека в Латвию с целью работы. Если работодатель не выполнит эти обязательства, не заплатит необходимые налоги, ему будет запрещено нанимать трудящихся-мигрантов в будущем.