Жителей латвийского города предупредили о серьезной опасности, которая им угрожает в эти дни
Самоуправление города Даугавпилс призывает жителей быть особенно внимательными и осторожными, поскольку в результате резких изменений погодных условий на крышах жилых домов и общественных зданий образовались сосульки значительных размеров.
Текущие переменчивые погодные условия — колебания температуры, таяние снега и его повторное замерзание — способствуют образованию сосулек и льда на крышах, карнизах, балконах, лоджиях и водосточных трубах. Эти сосульки могут быть значительного размера и веса, а риск их падения создает серьезную угрозу жизни и здоровью прохожих.
В соответствии с действующими нормативными актами в настоящее время невозможно использовать высотную технику для удаления сосулек из-за ветреной погоды и низкой температуры воздуха. Эти ограничения установлены для обеспечения безопасности работников во время выполнения работ. Как только погодные условия позволят, работы по очистке снега, льда и сосулек будут незамедлительно начаты.
Чтобы избежать несчастных случаев, жителям рекомендуется при передвижении вдоль зданий смотреть вверх и убеждаться, нет ли на крышах или карнизах видимых сосулек или скоплений льда. Следует идти по тротуару как можно дальше от зданий, стараясь занимать позицию, максимально удаленную от фасадов. По возможности необходимо избегать опасных зон: если замечены сосульки или ледяные образования, лучше выбрать другой маршрут или перейти на противоположную сторону улицы. Особую осторожность следует проявлять в ветреную погоду, так как сильный ветер может спровоцировать падение сосулек. Также важно поговорить с детьми, объяснить им опасность сосулек и не допускать игр возле зданий.