Жителей латвийского города предупредили о серьезной опасности, которая им угрожает в эти дни

Чтобы избежать несчастных случаев, жителям рекомендуется при передвижении вдоль зданий смотреть вверх и убеждаться, нет ли на крышах или карнизах видимых сосулек или скоплений льда. Следует идти по тротуару как можно дальше от зданий, стараясь занимать позицию, максимально удаленную от фасадов. По возможности необходимо избегать опасных зон: если замечены сосульки или ледяные образования, лучше выбрать другой маршрут или перейти на противоположную сторону улицы. Особую осторожность следует проявлять в ветреную погоду, так как сильный ветер может спровоцировать падение сосулек. Также важно поговорить с детьми, объяснить им опасность сосулек и не допускать игр возле зданий.