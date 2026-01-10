10 "правильных" продуктов, которые портят фигуру: некоторые пункты вас удивят

Служба здравоохранения Великобритании рекомендует мужчинам употреблять не более 2500 калорий и 95 г жиров в день (из них не более 30 г насыщенных), а женщинам — около 2000 калорий и до 70 г жиров (не более 20 г насыщенных). Независимо от пола взрослым следует употреблять менее 30 г сахара в день и не более 6 г соли.