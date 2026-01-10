10 "правильных" продуктов, которые портят фигуру: некоторые пункты вас удивят
Сильное январское давление с призывами «привести себя в форму» вдохновило миллионы людей наполнять тележки в супермаркетах всевозможными «полезными продуктами». Однако даже хорошего может быть слишком много.
В стремлении похудеть и повысить выносливость в спортзале люди нередко впадают в крайности: полностью пересматривают рацион и выбирают продукты с маркировками «обезжиренный», «с высоким содержанием белка», «без сахара», «без глютена» или «богат клетчаткой». При этом довольно часто пищевая ценность таких продуктов сильно преувеличена. Производители охотно подчеркивают, что продукт содержит мало одного компонента, но умалчивают о высоком содержании добавок, консервантов и химических веществ, которые вряд ли найдутся на обычной кухне.
И проблема не ограничивается продуктами с так называемым «ореолом полезности», когда откровенно нездоровая еда подается как полезная. Даже некоторые цельные продукты — то есть продукты в естественном, минимально обработанном виде — при бесконтрольном употреблении могут быстро превратиться в калорийную, сахарную или соленую «бомбу». Это способно не только разрушить планы в стиле «новый год — новый я», но и нанести долгосрочный вред здоровью.
Когда мы накладываем на тарелку слишком много «здоровой» еды, очень легко превысить дневные нормы калорий, жиров, сахара и соли.
Служба здравоохранения Великобритании рекомендует мужчинам употреблять не более 2500 калорий и 95 г жиров в день (из них не более 30 г насыщенных), а женщинам — около 2000 калорий и до 70 г жиров (не более 20 г насыщенных). Независимо от пола взрослым следует употреблять менее 30 г сахара в день и не более 6 г соли.
С учетом этого лондонский нутрициолог Лили Сауттер рассказала Daily Mail о продуктах, которые могут быть далеко не такими полезными, как кажется.
Запеченные корнеплоды
Замена картофеля фри на запеченную свеклу, пастернак, батат или морковь кажется очевидным полезным решением, однако такие овощи тоже могут стать источником избытка сахара. При запекании на высокой температуре структура овощей меняется: клетчатки становится меньше, а сахара и крахмалы усваиваются легче. Добавление масел и сахара увеличивает калорийность, и в итоге «полезные» овощи могут способствовать набору веса.
Йогурт «греческого типа»
Замена круассана на завтрак из греческого йогурта с ягодами кажется образцом здорового выбора, но важно проверять состав. Настоящий несладкий греческий йогурт может быть жирным, но при этом содержит около 9 г белка на 100 г, богат кальцием и живыми культурами. Йогурты «греческого типа» нередко производятся по иной технологии и могут содержать всего около 4 г белка на 100 г, что существенно снижает их питательную ценность.
Оливки
Оливки богаты полезными мононенасыщенными жирами и витамином E, но из-за способа обработки могут содержать много соли. Порция в 30 г может включать до 1,2 г соли — при рекомендованном максимуме 6 г в день. Промывание оливок от рассола и ограничение порции до 5–10 штук помогут снизить нагрузку на организм.
Мюсли
Мюсли из овса, орехов и сухофруктов считаются полезным завтраком, однако многие готовые смеси содержат большое количество сухофруктов, шоколадных капель или кокосовой стружки, что резко повышает содержание сахара, калорий и насыщенных жиров. Сауттер советует выбирать варианты с содержанием сахара менее 5 г на 100 г или готовить мюсли самостоятельно.
Сухофрукты
Сухофрукты богаты витаминами и антиоксидантами, но являются концентрированным источником сахара и могут вредить зубам. Эксперт рекомендует ограничивать порцию до 30 г (примерно одна столовая ложка с горкой) и употреблять их во время приема пищи, а не между ними. Еще лучше — отдавать предпочтение свежим фруктам.
Хумус
Хумус содержит клетчатку и растительный белок, но также может быть очень калорийным из-за оливкового масла и тахини. Хотя эти жиры полезны для сердца, калории накапливаются быстро. Оптимальная порция — 2–3 столовые ложки. В качестве альтернативы можно выбрать сальсу или йогуртовый соус с пониженной жирностью.
Зеленые соки
Зеленые соки удобны и питательны, но часто содержат много свободных сахаров и мало клетчатки. Лучше выбирать соки с преобладанием овощей над фруктами и обращать внимание на холодный отжим. Сауттер также рекомендует пить такие соки во время еды и рассматривать домашние смузи из цельных продуктов как более сбалансированный вариант.
Матча-латте
Чистый матча богат антиоксидантами и почти не содержит сахара, но в кофейнях напиток часто готовят с цельным молоком и сахаром. Некоторые порции могут содержать до 220 ккал и 29 г сахара. Эксперт советует выбирать несладкие версии и меньший объем.
Напитки без калорий
Диетические газированные напитки не содержат калорий, но искусственные подсластители могут негативно влиять на микрофлору кишечника. Их стоит использовать лишь изредка, отдавая предпочтение воде или газированной воде с натуральными добавками — ягодами, мятой, имбирем, огурцом или лаймом.
Заправки для салатов
Соусы могут превратить полезный салат в калорийное блюдо. Кремовые заправки обычно богаты жирами и насыщенными жирами, а даже винегреты могут содержать добавленный сахар. Оптимальная порция — 1–2 столовые ложки. Домашние заправки на основе оливкового или авокадового масла с лимонным соком, а также тахини с чесноком и лимоном считаются более сбалансированным вариантом.