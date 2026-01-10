Жители Латвии теряют деньги незаметно - и вот как именно

Привычки обладают удивительной силой — особенно когда речь идет о деньгах. Кофе навынос по дороге на работу, перекус между делами, спонтанная сладость «за компанию» — каждая такая покупка по отдельности кажется мелочью. Но если сложить их за месяц, а затем за год, сумма оказывается внушительной. Проблема не в самом кофе, а в его регулярности и в том, что к нему почти всегда добавляется что-то еще.