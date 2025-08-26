"Правозащитникам это не нравится": Латвии нужны мигранты, но не любые
Президент Конфедерации работодателей Латвии Андрис Бите предупредил, что страна не выживет без иностранной рабочей силы, однако неконтролируемая миграция может привести к росту преступности и социальным конфликтам. Примеров этому - предостаточно.
Выступая в программе «Preses klubs» на TV24, бизнесмен отметил, что большинство нелегальных мигрантов, прибывающих из Беларуси, мечтают попасть в Германию. У многих из них проблемы с документами — например, истекшие виды на жительство. «Факт остается фактом: этих людей приходится активно перемещать. У нас в Латвии пока достаточно либеральное законодательство, позволяющее им приезжать и жить. Да, часть документов оформить сложно, но это возможно», — сказал Бите.
При этом он предостерег от ошибок Швеции, где неконтролируемая миграция, по его словам, «создала криминальную среду, какой у нас и в страшных снах не было».
По мнению Бите, Латвии необходимо трезво обсудить, из каких стран следует приглашать рабочих, какой уровень образования и даже религиозная принадлежность должны учитываться. «Мы видим, что люди из стран с христианским образом жизни отличаются лучшей рабочей культурой и отношением к делу. Конечно, правозащитникам это не нравится, но факт остается фактом», — подчеркнул он, приводя пример Финляндии, где нехватку рабочих в промышленности компенсируют мигрантами из Вьетнама и Филиппин.