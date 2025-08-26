"Правозащитникам это не нравится": Латвии нужны мигранты, но не любые

Выступая в программе «Preses klubs» на TV24, бизнесмен отметил, что большинство нелегальных мигрантов, прибывающих из Беларуси, мечтают попасть в Германию. У многих из них проблемы с документами — например, истекшие виды на жительство. «Факт остается фактом: этих людей приходится активно перемещать. У нас в Латвии пока достаточно либеральное законодательство, позволяющее им приезжать и жить. Да, часть документов оформить сложно, но это возможно», — сказал Бите.