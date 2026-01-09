В Латвии в неотапливаемом доме произошла трагедия: скорая призывает чаще проверять одиноких людей

В холодное время NMPD призывает чаще звонить и навещать одиноких пожилых людей или тех, у кого есть хронические заболевания или другие проблемы со здоровьем, чтобы убедиться, что им не требуется помощь — например, принести дрова, обеспечить продуктами и необходимыми в быту вещами на более длительный период, чтобы им было легче справляться с повседневными делами и не приходилось без необходимости выходить на холод.