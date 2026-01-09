В Латвии в неотапливаемом доме произошла трагедия: скорая призывает чаще проверять одиноких людей
В холодное время в одном длительное время не отапливаемом жилье были обнаружены два человека: один сильно замерз, второй уже был мертв.
Как подтвердили агентству LETA в Службе неотложной медицинской помощи (NMPD), на этой неделе медики получили звонок от жителя, который заметил, что соседей, которые должны быть дома, уже несколько дней не видно.
На месте происшествия медики NMPD установили, что два человека длительное время находились в неотапливаемом жилище. В результате одного человека с тяжелым переохлаждением доставили в больницу, а у второго констатировали смерть.
В холодное время NMPD призывает чаще звонить и навещать одиноких пожилых людей или тех, у кого есть хронические заболевания или другие проблемы со здоровьем, чтобы убедиться, что им не требуется помощь — например, принести дрова, обеспечить продуктами и необходимыми в быту вещами на более длительный период, чтобы им было легче справляться с повседневными делами и не приходилось без необходимости выходить на холод.