Клейнбергс напомнил, кто в Риге хозяин: муниципальная полиция не будет специально охотиться за мигрантами

Руководство муниципальной полиции не раз заверяло Клейнбергса в том, что на борьбу с нелегальной миграцией в Риге специальных ресурсов не выделяется и она не будет той структурой, которая организует рейды с целью выявления мигрантов. Тем не менее в целях обеспечения общественного порядка при необходимости столичная полиция в рамках своей компетенции может участвовать в таких рейдах, сказал мэр.