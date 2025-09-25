Клейнбергс напомнил, кто в Риге хозяин: муниципальная полиция не будет специально охотиться за мигрантами
Председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс заявил, что коалиция в столице стабильна, несмотря на разногласия с вице-мэром Эдвардсом Ратниексом по вопросу борьбы с нелегальной миграцией.
Правящая коалиция Рижской думы в настоящее время стабильнее, чем когда-либо, заявил в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" председатель думы Виестурс Клейнбергс ("Прогрессивные").
Вопрос о стабильности коалиции мэру был задан в связи с тем, что у него и вице-мэра от Нацобъединения Эдвардса Ратниекса разные позиции по вопросу о необходимости более жестко бороться с нелегальными мигрантами в столице. Хотя Ратниекс неоднократно указывал на необходимость систематической борьбы с нелегальными мигрантами, привлекая к этой работе муниципальную полицию, Клейнбергс заявил, что это не является приоритетом.
Мэр подчеркнул, что в верхней части списка его приоритетов в настоящее время ремонт Вантового моста, зарплаты муниципальных полицейских и социальных работников, бюджет столицы на следующий год, ремонт улиц, подключение отопления и другие вопросы.
Руководство муниципальной полиции не раз заверяло Клейнбергса в том, что на борьбу с нелегальной миграцией в Риге специальных ресурсов не выделяется и она не будет той структурой, которая организует рейды с целью выявления мигрантов. Тем не менее в целях обеспечения общественного порядка при необходимости столичная полиция в рамках своей компетенции может участвовать в таких рейдах, сказал мэр.