Депутат Сейма: "Нацобъединение сознательно поляризует общество темой миграции"
Депутат Сейма Яна Симановска раскритиковала Национальное объединение за спекуляции на теме нелегальной миграции, подчеркнув, что реальными угрозами для безопасности в Риге остаются нарушения ПДД, домашнее насилие и злоупотребление алкоголем.
В передаче TV24 «Preses klubs» депутат Сейма, председатель Подкомиссии по вопросам окружающей среды, климата и энергетики Яна Симановска прокомментировала деятельность Национального объединения, связанную с нелегальной иммиграцией, отметив, что она служит поляризации общества.
«Я думаю, что это сознательная поляризация общества», — пояснила Симановска.
Она подчеркнула, что вопросы миграции в первую очередь находятся в ведении Министерства внутренних дел и полиции, добавив, что нынешняя ситуация в центре Риги не свидетельствует о большом притоке иммигрантов: «То, что сказала пограничная служба — именно в Риге нет проблемы. И фактически вопросы миграции в первую очередь — это ответственность Министерства внутренних дел. Конечно, муниципальная полиция может подключаться и помогать, но сейчас нет таких сигналов, что это серьёзная проблема».
Симановска также отметила, что часть мигрантов, прибывших в Латвию, может быть важна для рынка труда, особенно в отраслях с дефицитом рабочей силы: «Первое, что я хочу сказать — это вопрос, действительно ли в данном случае мы говорим о нелегальной миграции? Создают ли эти люди, которые к нам приехали, какие-то проблемы? Возможно, они нам очень нужны, ведь мы знаем, что во многих местах не хватает рабочих рук. Возможно, это студенты — я знаю, что их много».
Депутат указала и на реальные вызовы безопасности в Риге, связанные с нарушением правил дорожного движения, домашним насилием и употреблением алкоголя: «Данные по Риге показывают, что вопросы безопасности тесно связаны, например, с нарушением правил дорожного движения, насилием в семьях и употреблением алкоголя».
Симановска критически оценила стремление политических сил смещать внимание на миграционную тему ради популистских целей: «Если ради популистских целей, чтобы подогреть какую-то часть общества, мы отвлекаем силы полиции не туда, где находятся самые большие проблемы, то возникает вопрос — кто займётся вызовами, которые мы реально видим? Важно смотреть, насколько это участие целенаправленно и достаточно эффективно, и действительно ли силы полиции направляются именно на те проблемы, которые в Риге наиболее актуальны».