Депутат Сейма: "Нацобъединение сознательно поляризует общество темой миграции"

Симановска также отметила, что часть мигрантов, прибывших в Латвию, может быть важна для рынка труда, особенно в отраслях с дефицитом рабочей силы: «Первое, что я хочу сказать — это вопрос, действительно ли в данном случае мы говорим о нелегальной миграции? Создают ли эти люди, которые к нам приехали, какие-то проблемы? Возможно, они нам очень нужны, ведь мы знаем, что во многих местах не хватает рабочих рук. Возможно, это студенты — я знаю, что их много».