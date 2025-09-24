Рижским властям объяснили, что они ловят нелегальных мигрантов не там, где они водятся
фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В Латвии

Рижским властям объяснили, что они ловят нелегальных мигрантов не там, где они водятся

Отдел новостей

Otkrito.lv

"Рижская дума не должна дублировать работу Государственной полиции, устраивая хаотичные рейды на улицах или по местам жительства и имитируя функции погранслужбы или других структур безопасности", - полагает Микс Целминьш, представитель неправительственной организации Make Room.

Если столица действительно хочет укреплять общественную безопасность и участвовать в решении миграционных проблем, ей необходимо сотрудничать с Государственной налоговой службой и Инспекцией труда, чтобы искоренить нелегальную занятость в Риге.

Абсолютное большинство иностранцев, находящихся в Латвии, – это студенты и работники на законных основаниях. Если эти основания заканчиваются, люди обязаны выехать из страны. Однако проблема в том, что часть компаний использует иностранцев как дешёвую нелегальную рабочую силу, выплачивая зарплату наличными, скрывая работников на кухнях или стройплощадках и не обеспечивая соответствующих трудовых договоров, необходимых для продления вида на жительство.

«В то же время Рижская дума предоставляет льготы и поддержку тем же компаниям, которые нелегально нанимают людей... Так быть не должно. Если дума действительно хочет бороться с проблемами, ей вместе с Налоговой службой и Инспекцией труда нужно делать рейды у владельцев компаний, чтобы проверять трудовые договоры, уплату налогов и легальность занятости иностранцев», – подчеркивает Микс Целминьш.

Проверки документов иностранцев на улицах или в кафе не решают миграционные проблемы, они борются только с последствиями. К тому же эту работу уже сейчас по всей стране выполняет Государственная полиция совместно с Погранслужбой и другими ведомствами. Более эффективное решение – усиливать ответственность работодателей и вузов за въезд, пребывание и выезд иностранцев. Ежегодно в Латвии выдаётся около 16 тысяч первичных временных видов на жительство, и вместо того чтобы работать над контролем работодателей и ответственностью частных вузов при привлечении иностранных студентов, Рижская дума направляет и без того ограниченные ресурсы муниципальной полиции для проверок людей на улицах.

«Нелегальная занятость – это корень проблемы. Если Рижская дума действительно хочет участвовать в решении миграционных вызовов, начинать нужно с этого», – отмечает Целминьш.

Как недавно сообщал Otkrito.lv, с 25 сентября в Риге обещают проводить регулярные рейды по выявлению нелегальных мигрантов, инициированные Национальным объединением.

Темы

Рижская думаГосударственная полицияРигаПолицияOtkrito.lv

Другие сейчас читают