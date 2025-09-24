Рижским властям объяснили, что они ловят нелегальных мигрантов не там, где они водятся

Проверки документов иностранцев на улицах или в кафе не решают миграционные проблемы, они борются только с последствиями. К тому же эту работу уже сейчас по всей стране выполняет Государственная полиция совместно с Погранслужбой и другими ведомствами. Более эффективное решение – усиливать ответственность работодателей и вузов за въезд, пребывание и выезд иностранцев. Ежегодно в Латвии выдаётся около 16 тысяч первичных временных видов на жительство, и вместо того чтобы работать над контролем работодателей и ответственностью частных вузов при привлечении иностранных студентов, Рижская дума направляет и без того ограниченные ресурсы муниципальной полиции для проверок людей на улицах.