Рижским властям объяснили, что они ловят нелегальных мигрантов не там, где они водятся
"Рижская дума не должна дублировать работу Государственной полиции, устраивая хаотичные рейды на улицах или по местам жительства и имитируя функции погранслужбы или других структур безопасности", - полагает Микс Целминьш, представитель неправительственной организации Make Room.
Если столица действительно хочет укреплять общественную безопасность и участвовать в решении миграционных проблем, ей необходимо сотрудничать с Государственной налоговой службой и Инспекцией труда, чтобы искоренить нелегальную занятость в Риге.
Абсолютное большинство иностранцев, находящихся в Латвии, – это студенты и работники на законных основаниях. Если эти основания заканчиваются, люди обязаны выехать из страны. Однако проблема в том, что часть компаний использует иностранцев как дешёвую нелегальную рабочую силу, выплачивая зарплату наличными, скрывая работников на кухнях или стройплощадках и не обеспечивая соответствующих трудовых договоров, необходимых для продления вида на жительство.
«В то же время Рижская дума предоставляет льготы и поддержку тем же компаниям, которые нелегально нанимают людей... Так быть не должно. Если дума действительно хочет бороться с проблемами, ей вместе с Налоговой службой и Инспекцией труда нужно делать рейды у владельцев компаний, чтобы проверять трудовые договоры, уплату налогов и легальность занятости иностранцев», – подчеркивает Микс Целминьш.
Проверки документов иностранцев на улицах или в кафе не решают миграционные проблемы, они борются только с последствиями. К тому же эту работу уже сейчас по всей стране выполняет Государственная полиция совместно с Погранслужбой и другими ведомствами. Более эффективное решение – усиливать ответственность работодателей и вузов за въезд, пребывание и выезд иностранцев. Ежегодно в Латвии выдаётся около 16 тысяч первичных временных видов на жительство, и вместо того чтобы работать над контролем работодателей и ответственностью частных вузов при привлечении иностранных студентов, Рижская дума направляет и без того ограниченные ресурсы муниципальной полиции для проверок людей на улицах.
«Нелегальная занятость – это корень проблемы. Если Рижская дума действительно хочет участвовать в решении миграционных вызовов, начинать нужно с этого», – отмечает Целминьш.
Как недавно сообщал Otkrito.lv, с 25 сентября в Риге обещают проводить регулярные рейды по выявлению нелегальных мигрантов, инициированные Национальным объединением.