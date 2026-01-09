В соцсетях появилось видео момента взрыва газа на улице Баускас в Риге

Как уже сообщалось, взрыв в пятиэтажном жилом доме в Торнякалнсе в пятницу, 2 января, произошел из-за незаконной манипуляции с газопроводом. В результате обрушились верхние этажи здания и крыша, из дома были эвакуированы жители, несколько человек получили травмы, а двое погибли. Самоуправление обеспечивает пострадавших в результате взрыва жителей возможностями временного размещения.