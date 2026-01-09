В Латвии
Сегодня 16:19
В соцсетях появилось видео момента взрыва газа на улице Баускас в Риге
На платформе YouTube опубликовано видео момента, когда в Риге на улице Баускас, в пятиэтажном многоквартирном доме из-за поврежденного газопровода прогремел взрыв.
Как уже сообщалось, взрыв в пятиэтажном жилом доме в Торнякалнсе в пятницу, 2 января, произошел из-за незаконной манипуляции с газопроводом. В результате обрушились верхние этажи здания и крыша, из дома были эвакуированы жители, несколько человек получили травмы, а двое погибли. Самоуправление обеспечивает пострадавших в результате взрыва жителей возможностями временного размещения.
В Торнякалнсе из-за взрыва газа обрушилась часть жилого дома (02.01.26)
В результате взрыва газа частично обрушились крыша и часть пятого этажа многоэтажного здания в районе Торнякалнс в Риге.