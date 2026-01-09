Названа сумма кризисных выплат жильцам дома на Баускас
До конца рабочего дня в четверг в социальную службу Риги поступило 66 заявлений от жильцов пострадавшего от взрыва дома на ул. Баускас, 15 о выплате кризисных пособий, и 55 домохозяйствам пособия уже выплачены, сообщает столичная дума.
Общая сумма выплат составила 60 840 евро. Остальные заявления еще рассматриваются.
Социальная служба продолжает обобщать данные о людях, которые проживали в пострадавшем от взрыва доме, но пока не обратились за помощью.
Жители дома, которым пришлось его покинуть, имеют право на кризисные пособия в течение двух месяцев с момента возникновения кризисной ситуации.
Жильцов дома также призывают обращаться в социальную службу, если необходима иная помощь, например, восстановление документов или другая социальная поддержка. Подробную информацию можно получить по телефону 1201.
Начиная со следующей недели будет индивидуально оцениваться ситуация каждого человека и семьи для принятия решений о дальнейшей социальной помощи.
В четверг самоуправление обеспечило размещение в гостиницах восьми жильцов пострадавшего дома: пятеро размещены в Dodo Hotel, по одному человеку - в Prūšu nams, Rixwell Old Riga Hotel и Rija VEF Hotel.
Взрыв в пятиэтажном жилом доме в Торнякалнсе произошел 2 января из-за попытки незаконного подключения газа. В результате частично были разрушены верхние этажи и крыша дома, а жильцов эвакуировали. Два человека, в том числе работник компании Gaso, в результате взрыва погибли.
Дом в Торнякалнсе на 3-й день после взрыва (05.01.26)
