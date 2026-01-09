Названа сумма кризисных выплат жильцам дома на Баускас

Взрыв в пятиэтажном жилом доме в Торнякалнсе произошел 2 января из-за попытки незаконного подключения газа. В результате частично были разрушены верхние этажи и крыша дома, а жильцов эвакуировали. Два человека, в том числе работник компании Gaso, в результате взрыва погибли.