Нарушаются ли права человека? Омбудсмен комментирует проверки мигрантов в Риге
Меры контроля для нелегальных мигрантов, которые не имеют иного правового основания, кроме цвета кожи человека, могут нарушать право на частную жизнь и носить дискриминационный характер, тем самым задевая достоинство и репутацию личности, заявили в Бюро омбудсмена.
Там подчеркивают, что муниципальная полиция имеет право проверять законность пребывания человека в стране, однако делать это следует строго в рамках закона.
Поводом для комментария послужила информация о планах Рижской думы усилить контроль за нелегальными мигрантами. Из публичных заявлений пока не ясно, как именно это будет происходить и не приведёт ли на практике к иным спорным действиям. При этом из пояснений муниципальной полиции можно заключить, что массовое «профилирование» в общественных местах не планируется.
В Бюро напоминают: у компетентных органов есть право проверять наличие у иностранцев виз или вида на жительство, однако это прежде всего функция Погранохраны в сотрудничестве с другими службами. Муниципальная полиция, согласно закону «О полиции», обязана помогать Погранохране в контроле и профилактике нарушений правил въезда, пребывания и выезда иностранцев.
Важно различать ситуации: когда проверка проводится на основании конкретной информации о нарушении — и когда проверки носят выборочный характер в общественных местах. В первом случае основание законно: есть конкретные подозрения, и полиция вправе проверить документы. Во втором случае речь может идти о так называемом профилировании. Разное отношение к людям в общественном пространстве только на основании цвета кожи может считаться дискриминацией в контексте статьи 14 Европейской конвенции по правам человека в сочетании со статьей 8 (право на неприкосновенность частной жизни).
Чтобы определить, имело ли место нарушение, нужно выяснить, был ли у различного отношения разумный повод. Европейский суд по правам человека подчеркивал, что важно проверить мотивы действий полиции: не основывались ли они на расовых предрассудках. Государство обязано гарантировать, чтобы защита от дискриминации была реальной, а не иллюзорной, и чтобы люди были защищены от стигматизации и ксенофобских настроений.
При этом не всякая избирательная проверка автоматически является дискриминацией: решающим фактором может быть поведение самого человека и наличие оснований подозревать его в нарушении.
Относительно законной миграции в Бюро поясняют: правила въезда и получения виз или вида на жительство устанавливаются нормативными актами. В ряде случаев парламент имеет право их менять. Так, после полномасштабного вторжения России в Украину были внесены поправки в Иммиграционный закон, ограничившие возможности получения вида на жительство для граждан России и Беларуси. Но фактическое ограничение права на въезд или проживание без законных оснований недопустимо.
Напомним, ранее представители Национального объединения во главе с вице-мэром Риги Эдвардом Ратниексом предложили усилить контроль нелегальных мигрантов в столице и даже призвали рижан сообщать полиции о местах их возможного скопления.
Руководитель муниципальной полиции Юрис Лукас отметил, что инспекторы не будут останавливать людей на улицах и проверять документы у туристов. Проверки планируется проводить только в местах возможного скопления нелегалов.