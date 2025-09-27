Нарушаются ли права человека? Омбудсмен комментирует проверки мигрантов в Риге

Важно различать ситуации: когда проверка проводится на основании конкретной информации о нарушении — и когда проверки носят выборочный характер в общественных местах. В первом случае основание законно: есть конкретные подозрения, и полиция вправе проверить документы. Во втором случае речь может идти о так называемом профилировании. Разное отношение к людям в общественном пространстве только на основании цвета кожи может считаться дискриминацией в контексте статьи 14 Европейской конвенции по правам человека в сочетании со статьей 8 (право на неприкосновенность частной жизни).