Новогодние концерты оперетты "Amore & Musica" пройдут в Сигулде, Юрмале, Риге и Цесисе

В концертах примут участие солисты: оперная дива Сонора Вайце, Анта Янковска (Италия), Йоланта Стрикайте или Анастасия Долгоненко, Патриция Козловска, Эмилс Кивлениекс и Наурис Индерис. В танцевальных номерах выступят Иева Кемлере и Андрей Филипов. Слушателей также познакомят с приглашенным солистом из Китая — Чен Сю (Chen Xu). Дирижер — Атварс Лакстигала, ведущая программы — Агия Озолиня-Козловска.