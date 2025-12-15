Оперная дива Сонора Вайце.
Новогодние концерты оперетты "Amore & Musica" пройдут в Сигулде, Юрмале, Риге и Цесисе
С 20 декабря в Сигулде, Юрмале, Риге и Цесисе пройдут новогодние концерты оперетты «Amore & Musica». В праздничной программе прозвучит самая красивая и популярная музыка оперетты и оперы.
В концертах примут участие солисты: оперная дива Сонора Вайце, Анта Янковска (Италия), Йоланта Стрикайте или Анастасия Долгоненко, Патриция Козловска, Эмилс Кивлениекс и Наурис Индерис. В танцевальных номерах выступят Иева Кемлере и Андрей Филипов. Слушателей также познакомят с приглашенным солистом из Китая — Чен Сю (Chen Xu). Дирижер — Атварс Лакстигала, ведущая программы — Агия Озолиня-Козловска.
Театр оперетты ежегодно поздравляет зрителей в конце года жизнерадостной, искрящейся и роскошной праздничной программой. Лейтмотив концерта «Amore & Musica» — любовь и музыка.
Первый концерт состоится еще до Рождества — 20 декабря в 18.00 в Культурном центре Siguldas devons. Затем концерты пройдут:
- 26 декабря в 18.00 — в Юрмале, в концертном зале «Дзинтари»;
- 29 декабря в 19.00 — в Зале Зиедониса Латвийской национальной библиотеки;
- после смены года — 11 января 2026 года в 17.00 в концертном зале «Цесис».