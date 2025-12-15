Новогодние концерты оперетты "Amore & Musica" пройдут в Сигулде, Юрмале, Риге и Цесисе
фото: LETA
Оперная дива Сонора Вайце.
Культура

Новогодние концерты оперетты "Amore & Musica" пройдут в Сигулде, Юрмале, Риге и Цесисе

Отдел культуры

Otkrito.lv

С 20 декабря в Сигулде, Юрмале, Риге и Цесисе пройдут новогодние концерты оперетты «Amore & Musica». В праздничной программе прозвучит самая красивая и популярная музыка оперетты и оперы.

В концертах примут участие солисты: оперная дива Сонора Вайце, Анта Янковска (Италия), Йоланта Стрикайте или Анастасия Долгоненко, Патриция Козловска, Эмилс Кивлениекс и Наурис Индерис. В танцевальных номерах выступят Иева Кемлере и Андрей Филипов. Слушателей также познакомят с приглашенным солистом из Китая — Чен Сю (Chen Xu). Дирижер — Атварс Лакстигала, ведущая программы — Агия Озолиня-Козловска.

Театр оперетты ежегодно поздравляет зрителей в конце года жизнерадостной, искрящейся и роскошной праздничной программой. Лейтмотив концерта «Amore & Musica» — любовь и музыка.

Первый концерт состоится еще до Рождества — 20 декабря в 18.00 в Культурном центре Siguldas devons. Затем концерты пройдут:

  • 26 декабря в 18.00 — в Юрмале, в концертном зале «Дзинтари»;
  • 29 декабря в 19.00 — в Зале Зиедониса Латвийской национальной библиотеки;
  • после смены года — 11 января 2026 года в 17.00 в концертном зале «Цесис».

Билеты в предварительной продаже — в кассах и на сайте Biļešu Paradīze.

Темы

ИталияBiļešu paradīzeКультурная жизнь

Другие сейчас читают