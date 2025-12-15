Магонис и Осиновский признаны виновными во взяточничестве и приговорены к штрафам и тюремному сроку

Апелляционный суд постановил приговорить Магониса и Осиновского к трем годам лишения свободы, а Осиновского - к двум годам и десяти месяцам лишения свободы, однако это решение было смягчено, поскольку суд счел, что в ходе уголовного разбирательства не было соблюдено право Магониса и Осиновского на завершение разбирательства в разумные сроки. В связи с этим суд смягчил наказание Магониса до двух лет и шести месяцев лишения свободы, а Осиновскому назначил более мягкое наказание - штраф.