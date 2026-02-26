В Латвии пустуют более 20 000 муниципальных квартир: почему жилье есть, а жильцов нет
В Латвии самоуправлениям принадлежит около 66 тысяч квартир, из которых более 20 тысяч стоят пустыми и не используются. Но почему так?
В Стружанах многоквартирных домов хватает, но в нескольких из них часть квартир долгое время стоит пустой. Без надлежащего содержания техническое состояние зданий с годами ухудшается, сообщает LSM.lv. Стружаны, где насчитывается 60 пустующих муниципальных квартир, — лидер по печальной статистике во всем Резекненском крае. В домах часть квартир приватизирована, но их используют редко или не используют вовсе. Это большая проблема, особенно этой зимой: в пустующих квартирах замерзают стояки, отметила исполнительный директор самоуправления Резекненского края Эрика Тейрумниека.
Местные жители говорят, что одна из причин — нехватка рабочих мест и общественного транспорта.
Говорят, что на квартиры большой спрос и через самоуправление образуются очереди. Очереди есть, но никто не въезжает. В две квартиры можно заселиться и жить, но тому, кто въедет, ремонт придется делать самому, рассказала жительница Стружан Анна.
Всего самоуправлению в крае принадлежит около 1200 квартир, из которых 150 пустуют.
Во многих из них, конечно, нужно вкладываться и делать ремонт, но есть и ситуация, когда пустуют даже такие квартиры, где можно жить: люди, которые стоят в очереди, отказываются туда ехать, пояснил управляющий недвижимостью и энергоменеджер Резекненского края Оскар Бабрис. Чтобы изменить ситуацию, в самоуправлении создали новую должность — управляющий недвижимостью и энергоменеджер.
Есть проблемы с отоплением и управлением домами: жильцы не могут собраться вместе и принять единые решения по обслуживанию, отметил Бабрис, которому доверили эту работу.
В прошлом году самоуправление, используя финансирование фондов Европейского союза, отремонтировало 12 квартир. В этом году работу планируют продолжить: в одном из домов в Стружанах восстановят еще 12 социальных квартир.
В Министерстве экономики отмечают, что в стране самоуправлениям принадлежит около 66 тысяч квартир, из которых более 20 тысяч пустуют. Строгих требований о том, как именно нужно обслуживать нежилые квартиры, фактически нет, поскольку затраты на восстановление и содержание таких домов порой не соответствуют финансовым возможностям самоуправлений, пояснил старший референт отдела жилищной политики Минэкономики Ник Балинскис.
Сейчас доступны средства специальной программы поддержки по восстановлению муниципального социального жилья. За эти деньги в этом году планируется отремонтировать около 900 пустующих квартир.