По ночам в Риге очищают улицы от накопившегося снега
Фото: LETA
Иллюстративное фото.
Отдел новостей

LETA

В Риге начали вывозить накопившийся за зиму снег: более 140 единиц техники работают ночью, чтобы не мешать движению, а дополнительные бригады расчищают обочины и водостоки, обеспечивая отвод талой воды и безопасность на улицах.

С улиц Риги постепенно вывозят накопившийся снег, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы. На этой неделе в уходе за проезжей частью, мостами, путепроводами, велодорожками и тротуарами столицы задействовано более 140 единиц техники.

В течение зимнего сезона снег в городе укладывали в местах, где он не мешает движению транспорта и пешеходов, чтобы обеспечить проходимость улиц.

Сейчас накопившийся снег постепенно вывозится. Работы ведутся ночью, чтобы не мешать движению в напряженные дневные часы.

Также ведется работа по очистке от сугробов территории между тротуарами и проезжей частью, чтобы обеспечить отвод воды.

Чтобы тающий снег равномерно отводился в ливневую канализацию, расчищаются обочины дорог и водостоки. В работах задействовано около 50 единиц техники.

