По ночам в Риге очищают улицы от накопившегося снега

С улиц Риги постепенно вывозят накопившийся снег, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы. На этой неделе в уходе за проезжей частью, мостами, путепроводами, велодорожками и тротуарами столицы задействовано более 140 единиц техники.