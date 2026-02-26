"Шесть, слабая семь!" Мэр Риги поставил оценку работе своих коммунальных служб зимой

Клейнбергс готов к тому, что в ближайшие дни, после начала вывоза снега, получит критику в духе «снег ведь скоро растает», однако это необходимо для улучшения движения. Мэр призывает сообщать о снежных кучах и ямах, которые появляются после зимы. Жители активно пользуются возможностью информировать о подобных ситуациях, а Клейнбергс поручил обеспечить также обратную связь о выполненных работах. Ситуация, когда общественный транспорт не может заехать на какую-либо эстакаду или мост, недопустима, подчеркнул он. Нескольким подрядчикам уже назначен штраф с требованием выполнить работу повторно.