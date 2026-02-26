"Шесть, слабая семь!" Мэр Риги поставил оценку работе своих коммунальных служб зимой
Мэр Риги Виестурс Клейнбергс в интервью передаче TV3 «900 sekundes» заявил, что оценивает состояние улиц столицы зимой на уровне между шестеркой и слабой семеркой.
Клейнбергс отметил, что город очень разный — там, где есть синергия между самоуправлением и, например, дворниками, ситуация наилучшая. Созвав ответственные службы по поводу ситуации на городских улицах, Клейнбергс поручил вывозить снег с перекрестков и пешеходных переходов, чтобы избежать заносов. Также дано распоряжение очищать ливневые стоки.
Клейнбергс готов к тому, что в ближайшие дни, после начала вывоза снега, получит критику в духе «снег ведь скоро растает», однако это необходимо для улучшения движения. Мэр призывает сообщать о снежных кучах и ямах, которые появляются после зимы. Жители активно пользуются возможностью информировать о подобных ситуациях, а Клейнбергс поручил обеспечить также обратную связь о выполненных работах. Ситуация, когда общественный транспорт не может заехать на какую-либо эстакаду или мост, недопустима, подчеркнул он. Нескольким подрядчикам уже назначен штраф с требованием выполнить работу повторно.
Глава Риги согласен, что при таянии снега ситуация на дорогах станет сложнее, поэтому он поручил ответственным службам постоянно мониторить положение. При этом он напомнил, что такой зимы в Риге не было в последние десять лет.
Муниципальные учреждения также следят за состоянием крыш. Была получена информация почти о 100 нарушениях, то есть о неубранных сосульках, более чем 70 собственникам направлены уведомления о принудительном приведении в порядок. Однако в итоге принудительные меры потребовались лишь в нескольких случаях, так как владельцы, дворники и управляющие сами решили проблему. Клейнбергс напомнил, что количество соли при содержании улиц существенно сокращено, однако полностью отказаться от ее использования, вероятно, не удастся.