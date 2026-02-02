"Это не просто здание": в Иманте собирают подписи за сохранение детского сада

В тексте петиции подчеркивается, что детский сад играет важную роль в жизни района. «Это учреждение является значимым и необходимым для семей нашего района — в нем обучается большое количество детей, и оно обеспечивает безопасную, развивающую и заботливую среду», — говорится в обращении. Авторы инициативы обращают внимание не только на образовательную, но и на материальную базу учреждения. По их словам, детский сад располагает «просторной, хорошо благоустроенной территорией с зимней горкой и современными игровыми площадками», а также предлагает детям различные кружки и развивающие занятия.