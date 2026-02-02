"Это не просто здание": в Иманте собирают подписи за сохранение детского сада
Жители рижского района Имантa обратились к властям через портал общественных инициатив Manabalss.lv, требуя остановить закрытие детского сада Margrietiņa, который, по их словам, играет ключевую роль в жизни местных семей.
Жители рижского района Имантa разместили на портале общественных инициатив Manabalss.lv петицию с требованием предотвратить закрытие детского сада Margrietiņa, расположенного на улице Слокас, 126. Авторами инициативы стали родители воспитанников, сотрудники учреждения и его сторонники.
В тексте петиции подчеркивается, что детский сад играет важную роль в жизни района. «Это учреждение является значимым и необходимым для семей нашего района — в нем обучается большое количество детей, и оно обеспечивает безопасную, развивающую и заботливую среду», — говорится в обращении. Авторы инициативы обращают внимание не только на образовательную, но и на материальную базу учреждения. По их словам, детский сад располагает «просторной, хорошо благоустроенной территорией с зимней горкой и современными игровыми площадками», а также предлагает детям различные кружки и развивающие занятия.
Отдельно в петиции выделяется роль коллектива. «Здесь работают профессиональные, опытные и душевные педагоги, которые для детей являются не только воспитателями, но и поддержкой и основой чувства безопасности», — отмечают родители. По мнению авторов инициативы, закрытие учреждения может иметь серьезные последствия. В таком случае сотрудники потеряют работу, а дети — привычную и стабильную среду, что, как подчеркивается в тексте, особенно важно для их эмоционального и психологического развития.
Жители Иманты считают, что решение о закрытии детского сада не соответствует интересам детей и семей. «Мы считаем, что закрытие такого детского сада не обосновано и не отвечает интересам общества», — говорится в петиции.