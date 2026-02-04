Еще один детский сад в Риге планируют закрыть. Родители Кенгарагса встали на защиту любимого Zilbīte

Ранее Otkrito.lv сообщал о планах закрытия детского сада Margrietiņa в Иманте. После этого в редакцию обратились родители воспитанников детского сада Zilbīte в Кенгарагсе с аналогичной проблемой, которые очень обеспокоены происходящим. Закрытие детского сада означает не только смену адреса, но и разрушение привычного мира маленьких детей — мира, где важна каждая деталь: знакомые воспитатели, друзья, утренние ритуалы и ощущение стабильности. В дошкольном возрасте такие перемены могут обернуться стрессом и тревогой, последствия которых сложно предсказать, уверены родители.