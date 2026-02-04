Еще один детский сад в Риге планируют закрыть. Родители Кенгарагса встали на защиту любимого Zilbīte
В Риге продолжается обсуждение планируемых изменений в сети дошкольных образовательных учреждений. Одной из инициатив, вызвавших наибольший общественный резонанс, стали планы по возможной ликвидации или объединению детского сада Zilbīte в микрорайоне Кенгарагс. Для родителей эта новость прозвучала как удар.
Ранее Otkrito.lv сообщал о планах закрытия детского сада Margrietiņa в Иманте. После этого в редакцию обратились родители воспитанников детского сада Zilbīte в Кенгарагсе с аналогичной проблемой, которые очень обеспокоены происходящим. Закрытие детского сада означает не только смену адреса, но и разрушение привычного мира маленьких детей — мира, где важна каждая деталь: знакомые воспитатели, друзья, утренние ритуалы и ощущение стабильности. В дошкольном возрасте такие перемены могут обернуться стрессом и тревогой, последствия которых сложно предсказать, уверены родители.
В ответ на планы самоуправления родители и жители района запустили общественную инициативу на платформе ManaBalss.lv с требованием сохранить Zilbīte как самостоятельное учреждение и прекратить кулуарное принятие решений без участия общества. На сегодняшний день инициативу уже поддержали 1 653 человека из необходимых 2 000, и число подписей продолжает расти.
По словам авторов инициативы, решения о ликвидации или объединении детских садов, в том числе возможного присоединения Zilbīte к другим учреждениям, продвигаются без внятного публичного объяснения и без открытого диалога с родителями и педагогами. Такая практика вызывает ощущение беспомощности и недоверия к действиям городских властей.
«Каждый закрытый детский сад — это десятки семей, оставшихся без поддержки, и дети, лишённые своей безопасной среды», — подчёркивают родители.
Они опасаются, что укрупнение учреждений приведёт к переполненным группам, потере индивидуального подхода и усложнению повседневной жизни семей, особенно тех, для кого близость детского сада к дому является критически важной.
По их мнению, сохранение детского сада — это инвестиция не только в благополучие конкретных детей, но и в будущее района в целом.