В Даугавпилсе объединят школы и закроют два детских сада
Власти Даугавпилса утвердили масштабные изменения в системе образования города: в ближайшие годы часть школ будет объединена и реорганизована, а два детских сада прекратят работу. Решения связаны с демографическим спадом и новыми требованиями государственного финансирования.
Депутаты утвердили стратегию развития образовательной системы Даугавпилса на 2026–2029 годы, определив ключевые направления на ближайшие четыре года, а также приняли ряд решений, связанных с упорядочением сети образовательных учреждений.
Новая стратегия определяет направление развития городского образования на следующие четыре года, делая акцент на индивидуализированном и ориентированном на ученика учебном процессе, профессиональном росте педагогов и создании современной, устойчивой образовательной среды. Она предусматривает укрепление сотрудничества между школами, родителями, местным сообществом и социальными партнерами, модернизацию инфраструктуры, совершенствование технологического обеспечения и расширение доступности вспомогательного персонала, а также обеспечение прозрачного управления, основанного на анализе данных. Реализацию стратегии будет координировать Управление образования, молодежи и спорта, которое обеспечит регулярный мониторинг качества и оценку мнений всех вовлеченных сторон.
Стратегия предусматривает, что школы, учрежденные самоуправлением, должны соответствовать установленным Министерством образования и науки критериям по числу учащихся. Начиная с 2026/2027 учебного года в Латвии будет внедрена новая модель финансирования заработной платы педагогов. Это означает, что самоуправлениям придется софинансировать те школы, в которых количество учеников не соответствует установленному минимуму. В случае Даугавпилса это может привести к дополнительным расходам до 350 000 евро в год.
Модель «Программа в школе» предусматривает, что государство полностью финансирует образовательные программы только в том случае, если на каждом уровне обучения обучается не менее 120 учеников. Если учащихся меньше, самоуправление должно покрывать недостающую часть финансирования на уровне основной школы, а на уровне средней школы обеспечивать полное финансирование самостоятельно.
Обобщенные Управлением образования, молодежи и спорта города Даугавпилса данные о динамике численности учеников показывают, что за последние четыре учебных года количество обучающихся в городских основных школах сократилось на 15,5%, что в основном связано с отрицательным естественным приростом и демографическими тенденциями. Оценив установленные государством количественные требования и демографическую ситуацию в городе, дума решила с 1 августа присоединить Даугавпилсскую основную школу Vienības к Даугавпилсской государственной гимназии, реализуя в дальнейшем образовательные программы с 1 по 12 класс.
В свою очередь, с 2028/2029 учебного года решено изменить уровень и название Даугавпилсской средней школы Центра, преобразовав ее в Даугавпилсскую основную школу Центра и сформировав ее как конкурентоспособное образовательное учреждение по образцу Даугавпилсской основной школы Saskaņas. В самоуправлении поясняют, что решение также основано на фактическом и прогнозируемом количестве учащихся в 10–12 классах, которое в настоящее время и в ближайшие годы является и останется значительно ниже установленного государством минимума для этой возрастной группы.
Снижение показателей рождаемости в последние годы существенно повлияло на численность воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях Даугавпилса. Статистика показывает, что за десять лет количество детей в дошкольном звене сократилось на 22,4% или на 1017 воспитанников. Учитывая эту тенденцию, дума решила с 31 июля ликвидировать Даугавпилсское городское дошкольное образовательное учреждение №4 и Даугавпилсское городское дошкольное образовательное учреждение №15.
В самоуправлении обещают, что всем воспитанникам будут обеспечены места в других городских дошкольных учреждениях по выбору родителей, чему способствует тот факт, что почти все дошкольные образовательные учреждения Даугавпилса лицензировали специальные образовательные программы.