В Даугавпилсе объединят школы и закроют два детских сада

В свою очередь, с 2028/2029 учебного года решено изменить уровень и название Даугавпилсской средней школы Центра, преобразовав ее в Даугавпилсскую основную школу Центра и сформировав ее как конкурентоспособное образовательное учреждение по образцу Даугавпилсской основной школы Saskaņas. В самоуправлении поясняют, что решение также основано на фактическом и прогнозируемом количестве учащихся в 10–12 классах, которое в настоящее время и в ближайшие годы является и останется значительно ниже установленного государством минимума для этой возрастной группы.