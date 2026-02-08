Рижане выступили против закрытия трех детских садов: собрано достаточно подписей

Авторы инициатив отмечают, что в указанных детских садах детям обеспечена безопасная и стабильная среда, а также предлагается качественное дошкольное образование. Кроме того, подчеркивается, что смена детского сада может вызвать у детей стресс. Автор общей инициативы указывает, что недостаточно рассматривается альтернатива пересмотра или сокращения муниципального финансирования частных детских садов, введенного в период, когда муниципальные сады были переполнены. По его мнению, такой подход нелогичен и создает риск долгосрочного ослабления государственной и муниципальной образовательной инфраструктуры.