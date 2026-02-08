Рижане выступили против закрытия трех детских садов: собрано достаточно подписей
Жители Риги активно выступили против закрытия муниципальных детских садов. На портале Manabalss.lv уже собрали тысячи подписей, и несколько инициатив в ближайшее время будут рассмотрены Рижской думой.
На портале Manabalss.lv собран необходимый минимум подписей для подачи инициатив в Рижскую думу против закрытия трех рижских детских садов. В целом подписи собираются против закрытия четырех детских садов, а также отдельно выдвинута инициатива за сохранение муниципальных детских садов в Риге в целом. Для передачи инициативы на рассмотрение думы необходимо собрать не менее 2000 подписей.
За сохранение детского сада Margrietiņa собрано 2599 подписей, за детский сад Zilbīte — 2468, а за сохранение Рижского 104-го дошкольного образовательного учреждения подписались 2350 жителей.
За сохранение Рижского 232-го дошкольного образовательного учреждения подписались 1146 человек, в то время как общую инициативу против закрытия муниципальных детских садов поддержали 390 жителей.
Авторы инициатив отмечают, что в указанных детских садах детям обеспечена безопасная и стабильная среда, а также предлагается качественное дошкольное образование. Кроме того, подчеркивается, что смена детского сада может вызвать у детей стресс. Автор общей инициативы указывает, что недостаточно рассматривается альтернатива пересмотра или сокращения муниципального финансирования частных детских садов, введенного в период, когда муниципальные сады были переполнены. По его мнению, такой подход нелогичен и создает риск долгосрочного ослабления государственной и муниципальной образовательной инфраструктуры.
Цель инициативы — добиться того, чтобы перед любым закрытием муниципальных детских садов в приоритетном порядке оценивалась политика дотации частных детских садов и ее соответствие текущей демографической ситуации.
Как сообщалось ранее, планируемые изменения в сети дошкольных образовательных учреждении Риги больше всего затронут такие районы, как Вецмилгравис, Ильгюциемс и Кенгарагс. В Риге планируется закрыть десять детских садов, а еще несколько дошкольных учреждении будут реорганизованы. Это означает, что детские сады в этих местах продолжат работу, но юридически будут объединены, что позволит сэкономить административные ресурсы.
Предложение о закрытии детских садов связано с неблагоприятной демографической ситуацией, которая привела к сокращению числа воспитанников. В отдельных учреждениях наполняемость составляет лишь 50–60 процентов от их мощности.