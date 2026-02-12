Легендарный Крис Норман едет в Ригу! Звезда привезет нам главные песни своей жизни

И хотя Крис Норман полностью ушел из Smokie в 1986 году и занялся сольной карьерой, его дискография впечатляет: более 50 синглов и более 30 выпущенных альбомов (9 из них в составе Smokie и 25 сольных). По всему миру было продано более 30 миллионов пластинок, а артист до сих пор пишет музыку и продолжает концертную деятельность. После успешных концертов с Сьюзи Кватро он сотрудничал с Дитером Боленом, основателем Modern Talking, Blue System и C.C. Catch. С песней «Midnight Lady» Крис Норман покорил вершины Олимпа популярной музыки во многих странах. Музыкант живет на острове Мэн в Ирландском море и состоит в браке со своей женой Линдой уже более 50 лет. У них пятеро детей и четверо внуков. В своих интервью Норман неоднократно подчеркивал важность своего брака. В 2001 году семья пережила тяжелую утрату — его сын Брайан погиб в результате мотоциклетной аварии. Норман продолжает свою успешную карьеру и остается желанным и постоянным гостем на международных сценах.