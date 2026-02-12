Легендарный Крис Норман едет в Ригу! Звезда привезет нам главные песни своей жизни
В рамках большого мирового турне, посвященного выходу нового альбома «LIFELINES», в Риге пройдет единственный сольный концерт мировой звезды поп-рока Криса Нормана. 11 декабря 2026 года Рига на один вечер станет частью музыкальной истории. На сцене Xiaomi Arēna зазвучит голос, который хранит в себе память целой эпохи.
Большой концерт Криса Нормана — не просто выступление, а живая исповедь артиста, путешествие по нитям воспоминаний, любви и судьбы, вплетенных в музыку длиною более чем в полвека. Премьера альбома «LIFELINES» и бессмертные хиты сольются в единое полотно эмоций, даря редкую возможность прикоснуться к музыке, которая стала частью жизни миллионов людей по всему миру.
«LIFELINES» — музыкальная автобиография легенды
Новый альбом «LIFELINES», релиз которого состоялся в марте 2026 года, стал особой и глубоко личной вехой в карьере Криса Нормана. Это концептуальная работа, задуманная как музыкальная автобиография и эмоциональное путешествие через более чем 50 лет творческого пути артиста. Каждая песня альбома — это важная веха в жизни выдающегося музыканта. Вместе они образуют непрерывную нить воспоминаний, эмоций и многочисленных музыкальных влияний, которые формировали Криса Нормана на протяжении десятилетий. Открывающий трек и первый сингл «LIFELINES» символизирует начало этого путешествия в прошлое.
««LIFELINES» — это песня о воспоминаниях и переживаниях из моей жизни и карьеры, о моментах, которые вызывают те сильные чувства, на которые способна только музыка», — говорит Крис Норман.
75-летний юбилей стал для артиста идеальным моментом, чтобы остановиться и оглянуться назад: на ранние детские воспоминания, покоренные вершины в музыкальной карьере, судьбоносные встречи и глубоко личные, трогательные моменты. Все это нашло отражение в альбоме «LIFELINES», который раскрывает не только артиста, но и человека за сценическим образом.
«Я выбрал особенные песни из разных десятилетий — композиции, которые были для меня очень важны тогда и остаются важными сегодня. Я надеюсь, что они подарят зрителям множество теплых воспоминаний», — добавляет Крис Норман.
Наряду с личными музыкальными откровениями, в альбом также вошли легендарные хиты «Midnight Lady» и «Mexican Girl», ставшие неотъемлемой частью мировой музыкальной истории. Также на большой сцене в Риге прозвучит бессмертная классика — «Living Next Door to Alice», «Needles and Pins», «Oh Carol», «I’ll Meet You at Midnight», «Don’t Play Your Rock’N Roll to Me» и другие всемирно известные композиции.
Легенда мирового поп-рока
Музыкальным фанам всего мира не нужно особо представлять Криса Нормана. Именно из-за его особенного хриплого голоса группа «Kindness», по совету менеджеров, когда-то была переименована в «Smokey». Как неоднократно объясняли участники группы, «прокуренный» голос Криса ассоциировался с «дымом» (по-английски «smoke» — дым), и позднее группа была переименована в Smokie.
Крис Норман (настоящее имя Кристофер Уорд Норман) родился в семье художников в Йоркшире, Великобритания. Отец мальчика, музыкальные вкусы которого формировались под влиянием Элвиса Пресли, The Beatles, Боба Дилана, Little Richards и The Rolling Stones, первую гитару подарил сыну, когда Крису было семь лет. В 1962 году Крис Норман поступил в школу для мальчиков Брэдфорда, где познакомился со своими товарищами по группе Smokie — Аланом Силсоном и Терри Аттли.
В начале у группы было много разных названий — «The Yen», «Essence», «Long Side Down», «The Elizabethans». Однако настоящий творческий успех группе принесло судьбоносное название — в 1975 году вышел давно созревший дебютный альбом «Pass It Around» группы Smokie, который был создан совместно с известными продюсерами и авторами песен того времени Ники Чинном и Майком Чепменом. 1978 год — начало золотой эпохи Smokie: выходит альбом «The Montreux Album», получивший признание критиков сингл «Mexican Girl» становится мега-хитом, а песня Криса Нормана и Сьюзи Кватро «Stumblin’ In» попадает в десятку лучших позиций американского Billboard. Затем последовал год ослепительной славы, концертных туров по всем континентам и стадионам, забитым фанатами группы.
Головокружительная сольная карьера
И хотя Крис Норман полностью ушел из Smokie в 1986 году и занялся сольной карьерой, его дискография впечатляет: более 50 синглов и более 30 выпущенных альбомов (9 из них в составе Smokie и 25 сольных). По всему миру было продано более 30 миллионов пластинок, а артист до сих пор пишет музыку и продолжает концертную деятельность. После успешных концертов с Сьюзи Кватро он сотрудничал с Дитером Боленом, основателем Modern Talking, Blue System и C.C. Catch. С песней «Midnight Lady» Крис Норман покорил вершины Олимпа популярной музыки во многих странах. Музыкант живет на острове Мэн в Ирландском море и состоит в браке со своей женой Линдой уже более 50 лет. У них пятеро детей и четверо внуков. В своих интервью Норман неоднократно подчеркивал важность своего брака. В 2001 году семья пережила тяжелую утрату — его сын Брайан погиб в результате мотоциклетной аварии. Норман продолжает свою успешную карьеру и остается желанным и постоянным гостем на международных сценах.
Будут звучать все хиты и премьера новых песен
Артист активно выступает по всему миру и удивляет своей энергией тысячи поклонников. «Юмор и гимнастика помогают поддерживать энергию. Хотя мне очень хочется полентяйничать, но я заставляю себя ходить в спортзал, заниматься спортом», — улыбается Крис, концертный график которого расписан на несколько лет вперед.