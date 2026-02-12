Латвия примет участие в миссии НАТО "Арктический страж"

В МИД пояснили, что миссия отражает растущую озабоченность альянса безопасностью Арктики и стала результатом встречи президента США Дональда Трампа и генсека НАТО Марка Рютте в Давосе в прошлом месяце. На встрече стороны договорились, что НАТО должно взять на себя большую ответственность за оборону региона с учетом военной активности России и растущих интересов Китая в этом районе.