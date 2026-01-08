"Лежала, свернувшись калачиком от боли": детская больница отказалась оперировать девочку с переломом ключицы - срастется само

После повторного рентгена в больнице семье посоветовали купить ортез. Как он выглядит, медработница показала, открыв Google Images, при этом добавив, что в праздничные дни такие ортезы, скорее всего, купить не удастся. «Ноль заинтересованности. Ноль желания вникнуть. Разговор в одни ворота, и мы уже за дверью кабинета», — не скрывает возмущения Элина. Она получила, по ее словам, «совершенно глупую выписку», которая скорее вызвала панику, чем дала ясность. В документе было указано, что раз в неделю нужно менять повязку и следить за «адекватным состоянием иммобилизации». «Какая повязка? Что перевязано? Где искать эту повязку? Мне самой что-то бинтовать?» — недоумевает мать. Также было предписано купить и носить восьмиобразный ортез, не объяснив, как правильно им пользоваться. «Как его надеть на не обезболенного пациента? Насколько сильно затянуть? Есть ли у меня такие знания? Неужели это адекватно — требовать этого от мамы?» — отчаянно спрашивает женщина, с горькой иронией добавляя: «Может, надо было дать ключевые слова для ChatGPT, чтобы мама сама “вылечила” сломанную ключицу?»