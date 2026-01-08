"Лежала, свернувшись калачиком от боли": детская больница отказалась оперировать девочку с переломом ключицы - срастется само
Ежегодная лыжная поездка в Словакию в конце 2025 года для одной латвийской семьи обернулась тяжелым испытанием, которое продолжилось и после возвращения домой. Детская больница отказалась оперировать 12-летнюю девочку, серьезно пострадавшую на склоне и получившую перелом ключицы, несмотря на сильные боли у ребенка и рекомендации иностранных врачей провести операцию. Вместо этого девочку отправили домой, заявив, что кость и так срастется.
Роковой спуск и дорога домой
Несчастье произошло в конце прошлого года — 27 декабря, когда на лыжной трассе Мадара была сбита сзади другим лыжником. Удар был сильным. «Я была на несколько метров ниже и сразу поняла — дело плохо», — вспоминает мать девочки Элина. Лежа в снегу, Мадара сразу сказала: «У меня сломана ключица справа», — хотя это говорил человек, у которого в жизни никогда ничего не было сломано.
Далее все происходило как в кино: снегоход, скорая помощь, визиты в две больницы в Словакии. Вердикт врачей: перелом со значительным смещением костей, необходима операция, которую медики рекомендовали провести дома, в Латвии. «Мы связались с Детской клинической университетской больницей (BKUS), рассказали о ситуации, и нам любезно сообщили, что нас ждут», — рассказывает мать. Семья отправилась в многочасовой путь в Ригу, проезжая через Польшу и Литву. Каждый поворот и каждая яма вызывали у Мадары боль.
«Мы считали каждый километр. Жизнь прокручивалась заново вдоль и поперек — чувство вины, беспомощность, злость и надежда», — вспоминает Элина.
Однако реальность по прибытии в приемное отделение BKUS утром 29 декабря резко отличалась от ожиданий. На регистрации сообщили, что операция проведена не будет, обосновав это утверждением, что «детям в Латвии такие операции не делают». «Мадаре было очень больно, она была зажата и эмоционально, и физически. Напротив — две медицинские работницы. Чувствовалась абсолютная незаинтересованность и циничный тон», — рассказывает мама. В руках у нее были выписки из Словакии и диск с рентгеном, но на них даже не взглянули.
Вместо этого прозвучал пренебрежительный вопрос: «А рентген в нормальном формате есть?»
После повторного рентгена в больнице семье посоветовали купить ортез. Как он выглядит, медработница показала, открыв Google Images, при этом добавив, что в праздничные дни такие ортезы, скорее всего, купить не удастся. «Ноль заинтересованности. Ноль желания вникнуть. Разговор в одни ворота, и мы уже за дверью кабинета», — не скрывает возмущения Элина. Она получила, по ее словам, «совершенно глупую выписку», которая скорее вызвала панику, чем дала ясность. В документе было указано, что раз в неделю нужно менять повязку и следить за «адекватным состоянием иммобилизации». «Какая повязка? Что перевязано? Где искать эту повязку? Мне самой что-то бинтовать?» — недоумевает мать. Также было предписано купить и носить восьмиобразный ортез, не объяснив, как правильно им пользоваться. «Как его надеть на не обезболенного пациента? Насколько сильно затянуть? Есть ли у меня такие знания? Неужели это адекватно — требовать этого от мамы?» — отчаянно спрашивает женщина, с горькой иронией добавляя: «Может, надо было дать ключевые слова для ChatGPT, чтобы мама сама “вылечила” сломанную ключицу?»
«Кроме того, было указано, что если мы хотим более детально оценить ситуацию, нам самим нужно искать ортопеда-травматолога для дополнительной консультации. Они такого специалиста предоставить не могут».
Не был предложен ни конкретный специалист, ни направление, ни скоординированные дальнейшие действия в рамках BKUS. «Таким образом, ответственность за организацию дальнейшего лечения ребенка была полностью переложена на семью в ситуации, когда речь идет об острой травме и возможных значимых долгосрочных последствиях», — подчеркивает мать девочки.
Отчаяние и поддержка общества
После возвращенияь домой кошмар продолжился. Мадара лежала, свернувшись калачиком, мучаясь от болей, которые не снимали даже лекарства, даваемые каждые четыре часа. Видя страдания дочери и то, как она выглядит, мать испытывала вполне оправданный страх.
«Невооруженным глазом было видно — плечи перекошены, в месте перелома впадина. Рентген показывал, что кости смещены», — вспоминает Элина.
Материнская интуиция сигнализировала об опасности: «Понятно, что когда-нибудь срастется. Как-то срастется. Но тревога грызет. И я ясно осознаю — ничего там хорошо не будет. Ничего там хорошо не срастется», — поняла Элина.
В отчаянии женщина попросила помощи в социальной сети Facebook. Запись вызвала неожиданно широкий резонанс, и семья получила огромную поддержку. Люди делились контактами медиков, советами и историями из опыта, которые объединяла фраза: «Ключица как-то срослась, но проблемы появились позже». Именно благодаря вовлеченности общества семья получила нужные контакты.
Элина связалась с рекомендованным микрохирургом. Врач, посмотрев рентгеновский снимок, незамедлительно назначил операцию в Центре микрохирургии Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) уже на следующий день. Другие врачи, к которым обратилась семья, также подтвердили — операция необходима.
Отношение в этой больнице было диаметрально противоположным предыдущему опыту. «Доктор и весь персонал больницы буквально носили нас на руках. Такое теплое, заинтересованное и профессиональное отношение», — с благодарностью вспоминает мама.
Хирург рассказал, что недавно оперировал другого подростка с уже криво сросшимися плечами. Операция Мадары прошла успешно. Проснувшись от наркоза, девочка радовалась, что наконец может пошевелить рукой и выпрямить спину. «Мы дождались выписки и поехали домой. Мадара — с ровным плечом, а я — с душевным спокойствием, что все позади и дочери не придется жить с кривыми костями», — радуется мама, от всей души говоря большое спасибо врачу, который взялся за эту операцию: «Вы были нашим рождественским чудом. Человечность и высочайший профессионализм. Мы можем лишь склонить голову и тихо сказать спасибо».
Призыв матери: не сдавайтесь!
Мама Мадары была готова поделиться этой историей, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, и призывает других родителей не сдаваться, сталкиваясь с подобным отношением в системе здравоохранения. Женщина не скрывает возмущения отказом BKUS проводить операцию, несмотря на сильные боли у ребенка и рекомендации словацких врачей. «Конечно, срастется! Но как? Криво, косо! Что это значит для молодой девочки? Со временем все равно пришлось бы делать операцию», — объясняет она.
Лишь благодаря своей настойчивости Элина добилась того, что ребенка приняли в другой больнице и провели необходимую операцию.
«Я настойчивая, но что делать родителям, которые такими не являются? Если бы мы послушались, девочке пришлось бы жить с кривыми плечами и, возможно, делать операцию позже», — риторически спрашивает мать. «Я еще поборюсь с этим случаем, хотя сейчас было бы легче просто смириться. Буду бороться ради других детей, которые могут оказаться в похожих ситуациях», — обещает женщина. Она уже обратилась в BKUS с официальной жалобой.
Позиция BKUS
Портал Jauns.lv связался с BKUS, попросив прокомментировать конкретную ситуацию. Руководитель юридического отдела BKUS Сигне Коритко указала, что комментарии о конкретных случаях и состоянии здоровья детей могут давать только законные представители ребенка.
«Детская больница строго соблюдает конфиденциальность медицинской информации, установленную Законом о правах пациента. В лечебном процессе в Детской больнице соблюдаются требования нормативных актов и принципы надлежащей медицинской практики», — пояснила Коритко.
Представитель больницы подчеркнула, что все неясности родители могут решать, лично обращаясь в Детскую больницу или подавая письменное заявление, и заверила: «Законным представителям мы отвечаем на каждый вопрос».