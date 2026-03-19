Топливный шок в авиации: одни авиакомпании отменяют рейсы, другие пытаются перехватить спрос
Война на Ближнем Востоке серьезно повлияла и на авиационную отрасль. Трудности с поставками энергоресурсов означают, что авиакомпаниям приходится задумываться о повышении цен или отмене рейсов. Например, скандинавская авиакомпания SAS сообщила, что в апреле отменит как минимум тысячу рейсов из-за роста цен на топливо.
В этом месяце SAS уже отменила несколько сотен рейсов. В разговоре со шведским деловым изданием Dagens Industri исполнительный директор SAS Анко ван дер Верфф объяснил это решение тем, что за 10 дней цены на авиационное топливо удвоились. Он отметил, что после Пасхи количество отмененных рейсов увеличится, сообщает LSM.lv.
Однако, пытаясь успокоить ситуацию, ван дер Верфф подчеркнул, что планируемая примерно тысяча отмененных рейсов в апреле — это ничто по сравнению с примерно 800 рейсами, которые SAS выполняет ежедневно.
В заявлении для агентства AFP авиакомпания подчеркнула, что большинство отмененных рейсов — это внутренние рейсы в Норвегии, и лишь меньшая часть затрагивает Данию и Швецию.
На такие действия SAS довольно быстро отреагировал ее конкурент — авиакомпания Norwegian. Как представитель авиаперевозчика сообщил норвежской общественной телерадиокомпании NRK, начиная со следующей среды и до 12 апреля Norwegian назначает дополнительные 120 рейсов. Большая их часть будет выполняться из стран Северной Европы в Испанию. Такой шаг авиакомпания объяснила ростом спроса, последовавшим за решением SAS.
Чтобы компенсировать рост расходов, SAS, как и часть других перевозчиков, ввела в стоимость билетов так называемые топливные надбавки. Однако эксперты указали, что такие надбавки несут риск подорвать прибыль авиакомпаний.
Болезненно ситуация отражается на перевозчиках не только по эту, но и по ту сторону Атлантического океана. Генеральный директор американской авиакомпании Delta Эд Бастиан в интервью телеканалу CNBC заявил, что значительный рост цен на топливо в этом месяце уже увеличил расходы компании в первом квартале на 400 миллионов долларов. При этом повод для оптимизма руководству авиакомпании дает устойчивый спрос на рынке.
Расходы на топливо составляют крупнейшую часть затрат авиакомпаний. О том, что нам придется считаться с более высокими ценами на авиабилеты, свидетельствуют и данные мониторинга цен на топливо Международной ассоциации воздушного транспорта: за последний месяц средняя цена авиационного топлива в мире выросла на 82,8%.