Авиакомпания Ryanair объявила о сокращении множества рейсов на популярном у жителей Латвии направлении
Авиакомпания Ryanair объявила о сокращении летнего расписания на 2026 год по направлениям в регионы Испании на 1,2 миллиона мест (–10%).
Согласно пресс-релизу компании, Ryanair также прекратит все полёты из и в аэропорт Астурии, поскольку Aena (госкомпания, управляющая аэропортами Испании) продолжает повышать «неконкурентоспособные» аэропортовые сборы в региональных аэропортах, большинство из которых остаются полупустыми.
«Эти вынужденные сокращения следуют за уменьшением на миллион мест в зимнем расписании 2025 года и напрямую связаны с неспособностью испанского правительства остановить рост монопольных сборов Aena, особенно в слабо используемых региональных аэропортах, а также с его отказом отменить незаконные штрафы за ручную кладь», — говорится в заявлении Ryanair.
Компания подчеркнула, что испанское правительство является основным акционером монополии Aena и назначило бывшего политика Маурисио Лусену её руководителем. Несмотря на это, Aena продолжает повышать сборы в региональных аэропортах, делая их неконкурентоспособными и тормозя рост. По монопольной логике Aena, малые аэропорты должны взимать такие же сборы, как и крупные — в Мадриде, Барселоне, Пальме и Малаге. В результате Ryanair переводит мощности в эти крупные аэропорты, где спрос и цены на билеты выше. Столкнувшись с высокими сборами в Испании, компания уже перенаправила часть рейсов в более дешёвые аэропорты Марокко, Италии, Хорватии, Албании и Швеции, где правительства снижают налоги на авиаперевозки и уменьшают аэропортовые сборы.
Генеральный директор группы Ryanair Майкл О’Лири заявил: «Aena и её основной акционер — испанское правительство — продолжают наносить ущерб развитию региональных авиаперевозок, туризму и занятости в Испании, повышая аэропортовые сборы и необоснованно увеличивая цены. Вместо того чтобы снижать тарифы в слабо используемых региональных аэропортах, Aena планирует увеличить их на 7% — это самое большое повышение за последние десять лет. Испанское правительство не стимулирует региональный туризм и занятость, продолжая защищать монопольные интересы Aena. Мы с сожалением вынуждены признать, что эти повышения делают региональные аэропорты Испании неконкурентоспособными, и именно поэтому Ryanair переносит ещё 1,2 миллиона мест из региональных аэропортов Испании в летнем расписании 2026 года — частично в крупные испанские аэропорты, но в основном в более дешёвые аэропорты Италии, Марокко, Хорватии, Швеции и Венгрии».