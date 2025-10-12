Авиакомпания Ryanair объявила о сокращении множества рейсов на популярном у жителей Латвии направлении

Генеральный директор группы Ryanair Майкл О’Лири заявил: «Aena и её основной акционер — испанское правительство — продолжают наносить ущерб развитию региональных авиаперевозок, туризму и занятости в Испании, повышая аэропортовые сборы и необоснованно увеличивая цены. Вместо того чтобы снижать тарифы в слабо используемых региональных аэропортах, Aena планирует увеличить их на 7% — это самое большое повышение за последние десять лет. Испанское правительство не стимулирует региональный туризм и занятость, продолжая защищать монопольные интересы Aena. Мы с сожалением вынуждены признать, что эти повышения делают региональные аэропорты Испании неконкурентоспособными, и именно поэтому Ryanair переносит ещё 1,2 миллиона мест из региональных аэропортов Испании в летнем расписании 2026 года — частично в крупные испанские аэропорты, но в основном в более дешёвые аэропорты Италии, Марокко, Хорватии, Швеции и Венгрии».