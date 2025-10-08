Никакого Парижа на Рождество! Ryanair отменяет уже 7 маршрутов из Риги
Ryanair сокращает число рейсов из Риги: с зимнего сезона отменяются маршруты по семи направлениям, включая Париж, Эдинбург и Берлин. Причина — налоговая политика и пересмотр стратегии.
Бюджетная авиакомпания Ryanair значительно сокращает присутствие в Риге, начиная с зимнего сезона полётов (конец октября — начало ноября). Из столицы Латвии больше не будут выполняться прямые рейсы по восьми направлениям:
- Орхус (Дания),
- Эдинбург (Великобритания),
- Гданьск (Польша),
- Гётеборг (Швеция),
- Париж-Бове (Франция),
- Мемминген (Германия),
- Берлин (Германия).
Закрытие маршрутов в Кёльн и Мемминген стало частью более широкой стратегии Ryanair по сокращению операций в Германии. Компания вновь заявила, что причиной являются высокие авиационные налоги и сборы за управление воздушным движением в этой стране. Это решение сокращает доступность дешевых прямых перелётов между Ригой и региональными немецкими городами. Согласно данным, последний рейс в Мемминген состоится 23 октября, а в Кёльн — 29 октября, то есть непосредственно перед вступлением в силу зимнего расписания.
Источники отмечают, что Ryanair планирует перенаправить самолёты в страны с более благоприятной налоговой средой, например, в Италию и Польшу.
Хотя некоторые маршруты, такие как Жирона, традиционно сезонные, рейсы в Париж-Бове и Эдинбург ранее планировались как круглогодичные. Их прекращение вызывает вопросы о будущем роли Риги в стратегии Ryanair. Пока неясно, какие из отмененных направлений вернутся в расписание весной или летом 2026 года.