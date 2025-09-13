Европейское небо под угрозой: гендиректор Ryanair предупреждает о годах перебоев
На этой неделе дроны, сбитые над Польшей, парализовали десятки рейсов. Авиаперевозчик Ryanair бьет тревогу: Европа входит в эпоху постоянных перебоев в небе.
После того, как несколько аэропортов в Польше временно закрылись в минувшую среду, поскольку военные страны сбили российские дроны, что вызвало задержки рейсов многих европейских авиакомпаний, на пресс-конференции в Дублине генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири сообщил, что только 60 процентов его рейсов были выполнены вовремя, по сравнению с обычным показателем около 90 процентов.
О’Лири также предупредил о влиянии войны между Россией и Украиной на авиакомпании в ближайшие годы. Он сказал: «Наблюдается значительное увеличение активности НАТО в воздушном пространстве над южной и восточной Польшей, что ограничивает доступность воздушного пространства для коммерческих перелётов. Это будет постоянной проблемой для всех авиакомпаний и всех европейских граждан в течение ближайших нескольких лет. Риск заключается в непрерывных перебоях, а не в вопросах безопасности».